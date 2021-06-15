Онкология поразила Максима, и для ее преодоления необходимо более 100 тысяч гривен

Мужчина вынужден просить о финансовой помощи.

В прошлом месяце Максим узнал, что все это время причиняло ему дискомфорта и боли, и был потрясен, ведь точно не ожидал, что все может быть настолько серьезно, диагноз прозвучал как приговор — рак прямой кишки 3 стадии.

«Год назад начались первые симптомы, муж и врачи проигнорировали, думая, что у него геморрой. Появилась кровь в стуле, когда пролечился стало лучше, за полгода мой муж очень сильно похудел, были проблемы с работой, списывали это на постоянные стресс, а вот уже с мае 2021 на работу, но открылось сильное кровотечение, потерял сознание, отправили на скорой в больницу, где после недели лечения и диагностики сказали о раке», — рассказывает жена Максима.

Медики назначили лечение, которое может спасать жизни — химиотерапия, потом удаление опухоли в несколько этапов и лучевая терапия. «Боли адские, обезболивающее поменяли, теперь колем внутримышечно. Постоянная тошнота, консилиум ведется ежедневно. Облучения каждый будний день, химия постоянно», — рассказывает о своем лечении Максим.

Все лечение продлится не один месяц и будет стоить более 100 тысяч гривен. «Уже потрачено более 30 000 гривен, в нашей молодой семье нет больших доходов, поэтому просим добрых людей», — говорит жена Максима.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4390 2101 2418

Снежко Анастасия Геннадьевна

монобанк

5375414107190752

Снежко Анастасия Геннадьевна

Больше информации и реквизитов — https://www.instagram.com/pomogimaksim/

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