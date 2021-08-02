Онкология поразила Оксану, и ей нужна помощь

Женщину ждут операция и тяжелая химиотерапия.

К диагностированию тяжелой болезни не может быть готов ни один человек, так произошло и в истории Оксаны Чернецкой из Винницкой области. Поэтому женщина просит поддержать ее в преодолении рака кишечника.

Первые симптомы болезни она почувствовала еще в начале этого года, но не придала тому нужного значения, ведь болезни преследовали ее последние четыре года, во время которых пришлось удалить щитовидную железу, на ноге удаляли вены, пришлось подлечивать сердце.

Но летом, только отпраздновала свое 46-летие, симптомы усилились настолько, что она была вынуждена обратиться к врачам. Они обнаружили образования в кишечнике, а впоследствии и ошеломили — это злокачественная опухоль и нужно немедленно начать лечение.

У женщины двое дочерей и приемный сын, они умоляют спасти маму.

«Ее диагноз — рак прямой кишки II стадии, нужно большие средства на операцию и химиотерапию. Семья не в состоянии оплатить операцию. Искренне просим о помощи», — просят родные Оксаны.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк 4149 4991 4861 1336 Чернецкая Оксана Леонидовна

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