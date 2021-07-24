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Онкологию женских органов вынуждена преодолевать Александра

Онкологию женских органов вынуждена преодолевать Александра

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Онкологию женских органов вынуждена преодолевать Александра

Врачи обнадеживают, но средств на срочное лечение у женщины вовсе нет.

Муха Александра просит помощи на свое лечение от рака шейки матки, который в нее диагностировали еще в 2019 году.

«Мне 36 лет, 3 детей, хочу обратиться к вам за помощью, у меня рак шейки матки 3 стадия, борюсь с этой болезнью с 2019 года, сейчас назначили 4-6 курсов химиотерапии с обследованием через каждые два курса, сейчас нет возможности даже пройти обследование», — говорит женщина.

Ситуация со здоровьем Александры крайне сложная. «Опухоль перекрыла мочеточники, тогда пришлось делать нефростомию с двух сторон, мне назначили химиотерапию и лучевую терапию, в апреле 2020 года я закончила лечение, помогло добиться состояния ремиссии», — рассказывает Саша.

Через год после того, как женщина впервые узнала о диагнозе, ей снова пришлось услышать о возвращении рака с новой силой, так как появились метастазы в лимфоузлах.

«Опять была назначена химиотерапия 4-6 курсов, но после первого курса пришлось прервать из-за коронавируса и повышение трансаминаз (почечные ферменты), сейчас я прошла еще два курса химиотерапии», — добавляет Саша.

На дальнейшее лечение нет средств вовсе. Родные и друзья помогли чем могли, поэтому сейчас женщина в отчаянии вынуждена обращаться к совершенно чужим ей людям и надеяться на их милость. Потому что врачи обнадеживают, что болезнь победить можно, но нужно непрерывное лечение.

«Обследование в размере 2000 грн, химиотерапия один курс 6000-7000. Врачи говорят: "Есть шанс, организм молодой, но нужно все делать вовремя. Я одинокая мама троих детей, я просто не знаю, где дальше брать денег на лечение», — говорит Александра.

Реквизиты для помощи:

№ карты 5167803243924508

Муха Александра