Операция и реабилитация смогут подарить Маринке самостоятельную походку

Ребенок мечтает о полноценной жизни.

Марина Стоян за свои 13 лет не сделала ни одного своего самостоятельного шага из-за диагноза ДЦП.

«С этим мы справляемся благодаря различным реабилитациям. Эти усилия дали результат - Маринка начала стоять сама, сначала у шведской стенки, держась руками, потом в ходунках. Начали с 5 мин, потом увеличили до 1 часа. Начала делать шаги, свои первые, неуверенные, в ходунках, но шаги. Но начались проблемы с суставами, боль, припухлость. Врачи едины в своих выводах - нужна операция и срочно», - рассказывает мама ребенка.

Прогнозы врачей дают надежду, что после операции и длительного периода реабилитации (год-полтора) Марина сможет самостоятельно ходить.

«Марине уже сделали две операции с установкой имплантов. Сейчас нужна третья операция. Очень просим вашей помощи, благодаря проведенным операциям состояние дочери значительно улучшилось, она может становиться на ножки и даже пытается делать первые шаги. Многое занимается с реабилитологом, посещаем плавание. Ребенок с полностью сохраненным интеллектом, а главное с добрым сердцем и открытой душой. Так сложилось, что воспитываю Марину сама и своими силами собрать сумму на операцию и дальнейшую реабилитацию не могу. Поэтому очень просим о помощи», - говорит мама Марины.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4731 2191 1497 3765

IBAN: UA473052990000026204690029955

МФО: 305299

Код ЕГРПОУ : 14360570

р/с 26204690029955

Стоян Ирина

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