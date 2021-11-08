Операция и реабилитация смогут подарить Маринке самостоятельную походку

Ребенок мечтает о полноценной жизни.
Марина Стоян за свои 13 лет не сделала ни одного своего самостоятельного шага из-за диагноза ДЦП.
«С этим мы справляемся благодаря различным реабилитациям. Эти усилия дали результат - Маринка начала стоять сама, сначала у шведской стенки, держась руками, потом в ходунках. Начали с 5 мин, потом увеличили до 1 часа. Начала делать шаги, свои первые, неуверенные, в ходунках, но шаги. Но начались проблемы с суставами, боль, припухлость. Врачи едины в своих выводах - нужна операция и срочно», - рассказывает мама ребенка.
Прогнозы врачей дают надежду, что после операции и длительного периода реабилитации (год-полтора) Марина сможет самостоятельно ходить.
«Марине уже сделали две операции с установкой имплантов. Сейчас нужна третья операция. Очень просим вашей помощи, благодаря проведенным операциям состояние дочери значительно улучшилось, она может становиться на ножки и даже пытается делать первые шаги. Многое занимается с реабилитологом, посещаем плавание. Ребенок с полностью сохраненным интеллектом, а главное с добрым сердцем и открытой душой. Так сложилось, что воспитываю Марину сама и своими силами собрать сумму на операцию и дальнейшую реабилитацию не могу. Поэтому очень просим о помощи», - говорит мама Марины.
Реквизиты для помощи:
ПриватБанк 4731 2191 1497 3765
IBAN: UA473052990000026204690029955
МФО: 305299
Код ЕГРПОУ : 14360570
р/с 26204690029955
Стоян Ирина