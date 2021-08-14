Операция поможет Андрюше начать самостоятельно ходить, но ее стоимость непосильна для семьи малыша

Счет от американской клиники превышает 55 000 долларов.

Андрюша родился одним из двойни на 27 неделе беременности с весом всего 920 гр. Легкие малыша были еще не до конца сформированы и не открылись, поэтому малыш не дышал. И это очень сказалось на его дальнейшую судьбу.

«Диагноз от рождения: врожденная пневмония, гипоксия, угнетение центральной нервной системы, анемия 3-й степени. Дважды ему вливали плазму. На аппарате ИВЛ он пробыл полтора месяца. После длительной антибиотикотерапии и иммунностимулирующие препаратов из реанимационного отделения нас перевели в отделение недоношенных на выхаживание.

Всего в больнице мы пробыли 2.5 месяца», — вспоминает мама мальчика Людмила.

Когда малыша выписали стало заметно, что он значительно отстает в развитии от сестренки, с которой он одновременно появился на свет.

«В 1 год раздался страшный диагноз — ДЦП, спастический парапарез. Затем присоединились сходящееся косоглазие и сложный астигматизм. Жизнь поделилась на до и после. С тех пор мы все время проводим на реабилитацию», — добавляет Людмила.

Благодаря этому Андрюша уже ходит с ходунки и пробует ходить с палками. Умственно сохранен, хорошо разговаривает и ничем не отличается от своих сверстников. Однако сильная спастика не дает ходить.

«Наши врачи говорят, что Андрюша очень перспективный мальчик, он умный и хорошо работает. Но у него сильная спастика, с которой мы постоянно боремся. После реабилитаций наступает улучшение, но через неделю сильный тонус вновь сковывает его ножки. Когда весной мы были на реабилитации в Польше, я узнала от других мам, что они сделали операцию, после которой их дети начали ходить, хотя до этого не могли. Я много читала, собирала информацию. Затем мы прошли 2 этапа отбора и получили письмо от врача, в котором он сообщил, что Андрюша после операции будет ходить самостоятельно», — рассказывает мама мальчика.

Родители решили, что не могут потерять такого шанса и пытаются собрать необходимую сумма на селективную дорзальную ризотомию, но хотят провести такое вмешательство у ее автора. Следовательно сумма будет еще больше.

«Эта операция на всю жизнь избавит его от спастики, а это значит, что он сможет учиться правильно ходить. Его не будут болеть ножки, когда он будет расти. После операции его тазобедренные суставы перестанут деформироваться. К сожалению, сейчас у Андрюши уже есть сколиоз 1-й степени (искривление в двух местах) и вальгусная деформация стоп и дисплазия тазобедренных суставов. Если не сделать эту операцию сейчас, то потом нас ждут бесконечные операции на тазобедренных, берцовых и коленных суставах. На сегодняшний день я имею счета от клиники на 56245 долларов. Все частные реабилитации мы оплачивать за свой счет и никогда не открывали сборы», — рассказывает женщина и надеется, что добрые люди помогут им собрать достаточно средств для проведения операции.

Реквизиты для помощи

Приват Банк

5457 0822 2683 6414

5167 9856 6108 3444

Получатель Журавская Людмила (мать)

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