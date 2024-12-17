Отказался эвакуироваться без котов: мужчине на кресле колесном нужна помощь

Мужчине нужен новый дом, где он мог бы жить вместе с котами.

Активисты просят помочь им эвакуировать и найти убежище для мужчины из Константиновки Донецкой области. Владимир передвигается на колесном кресле и по его словам, ему отказались помочь, поскольку он сказал, что не оставит своих двух кошек.

Об этом пишет активистка общественной организации "12 вартових", которая занимается эвакуацией животных, Лала Тарапакина.

Активисты общественной организации отметили, что Владимир живет в общежитии только с котами. Он хотел эвакуироваться вместе с животными, однако ему отказали.

"Владимир остался в общежитии в Константиновке один на своем колесном кресле. Он пытался подавать заявки на свою эвакуацию, и ему отказали забирать его с двумя кошками. Эвакуироваться без них он отказался. За это время, что он живет один, к нему прибилась Дашка, третья кошечка, и именно за ней мы приехали по его заявке", — пишут активисты.

Лала Тарапакина просит помочь мужчине найти дом, где он мог бы жить вместе со своими котами.

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