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Падение с дерева обездвижило Вячеслава, но квалифицированная реабилитацию возвращает ему способность ходить

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Падение с дерева обездвижило Вячеслава, но квалифицированная реабилитацию возвращает ему способность ходить

Мужчине нужна усиленная реабилитация, которую предлагают частные клиники.

После несчастного случая Славе нужна помощь, чтобы снова встать на ноги. Мужчина залез на дерево и сорвался с 6-метровой высоты, получил травмы, которые приковали его к постели.

Тогда врачи констатировали, что у него повреждение позвоночника, спинного мозга, тазовых органов. Поэтому было принято решение срочной операции, после нее была еще одна. И после этого у молодого мужчины появились шансы снова стать на ноги. Но для этого нужны усиленные реабилитации с профессиональными медиками.

Реабилитационный центр во Львовской области мог предложить квалифицированную помощь и она дала тот результат, на который надеялись медки — уменьшилась спастика в нижних конечностях и начала нарастать сила в мышцах, улучшилась чувствительность. Боли в позвоночнике, которые не давали покоя, значительно уменьшились. Поэтому снова уверенно встать на ноги в случае Славы - это вопрос времени и помощи реабилиатологов.

И если в случае длительности восстановления Слава вполне к этому готов, то вот с оплатой за услуги специалистов есть большие проблемы. «Мужчина уже прошел 42 дня реабилитации  и мы видим результат от реабилитации, средства собрали с помощью добрых людей прихода и благотворителей», — рассказывает жена Славика.

Один день пребывания в заведении стоит более 5000 гривен, и чем больше таких дней будет, тем лучше будет результат.

«Врачи не говорят точно сколько нужно месяцев, но нужны средства», — говорят друзья семья мужчины и просят посильной помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7574 2674 1536

ГАЧКА ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Дата публикации
Просмотры
46
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