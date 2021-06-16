28-летний Максим от первого года борется за свое право на жизнь

Юноше требуется немедленное лечение

В полуторагодовалом возрасте врачи поставили Максиму диагноз - анемия Даймонда-Блекфена, гемосидероз внутренних органов. С тех пор его лечили и часто проводили переливание эритроцитарной массы, чтобы такое лечение остановить и подарить Максиму будущее, врачи посоветовали провести трансплантацию костного мозга.

«В 2003 году был обследован мой старший сын и он подошел как донор своему брату. Далее на протяжении 5 лет, с 2003 по 2008 год я стучала в дверь Минздрава и просила о помощи с лечением сына за границей. Для осуществления ТКМ нужно было 150 тысяч евро. Только через 5 лет была проведена пересадка костного мозга от его родного брата в немецкой клинике», - рассказывает мама парня.

Последующие 5 лет юноша проходил обязательные обследование и в 2013 году врачи констатировали выздоровление. И в конце 2019 года здоровье юноши вновь оказалось под угрозой.

«За последний год у него начались проблемы со здоровьем, все начиналось со стоматита, думали просто недолеченный зуб, за год удалили 2 зуба. Потом во рту появились страшные язвы и гнойники. Обращались сначала к стоматологам, они сказали, что это проблема с его низким иммунитетом. В конце концов оказались в киевском областном онкодиспансере, где врачи заподозрили, что новый костный мозг начал борьбу против своего хозяина», - рассказывает мама юноши.

Семья поехала в Минск, юношу подлечили, но констатировали, что химиотерапия не действует, а операцию провести невозможно и посоветовали ехать в Германию, где попробовать новейшие методы лечения. "Специалисты Германии поставили Максиму диагноз - прогрессирующая левосторонняя плоскоклеточная карцинома. Провели лечение, которое спасло жизнь Максима. Его состояние здоровья улучшилось, он начал принимать пищу, немного начал радоваться жизни. Конечно, постоянно принимает необходимые лекарства, но слава Богу, что появилась надежда на жизнь. Врачи довольны результатом лечения ", - говорит мама юноши.

Когда же весной этого года пришло время проходить нужно обследование, никто не ожидал, что развитие событий будет именно таким. "14 апреля, сыну провели в Германии контрольное обследование, МРТ и КТ легких. К сожалению, были обнаружены метастазы в правом легком. Врачи назначили неотложное лечение, курсы трансартериальной химиоперфузии с окклюзией и эмболизацией. Максиму начали проводить лечение, но для продолжения, необходимо большое сумма средств, более 15 000 евро. Я очень прошу, пожалуйста, помогите ему", - добавляет женщина.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7573 4986 0959

Антоненко Елизавета Ивановна

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