Пленный российский подполковник, сбрасывавший бомбы на украинцев, признал вину за преступления

Криштоп также попросил прощения за то зло, которое Россия принесла на украинскую землю.

Во время выполнения третьего боевого полета 6 марта 2022 года оккупант Максим Криштоп понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди.

Об этом военнопленный российский подполковник, заместитель командира 47 авиационного полка заявил во время пресс-конференции.

"Третий боевой полет выполнял 6 марта 2022 года. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. В процессе выполнения боевого задания я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но преступный приказ я выполнил. После этого меня сбили средствами ПВО Украины и я был взят в плен", — отметил он.

Тем временем, Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении родившемуся в Чугуеве генерал-майору РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, и по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч .3 статьи 110, ч. 2 статьи 438 УК Украины).

ТСН.ua

Читайте также: