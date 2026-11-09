«Победа России стоила бы дороже»: правительство Германии раскрыло сумму помощи Украине с начала войны

Флаги Германии и Украины

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С начала полномасштабного вторжения России Германия направила в поддержку Украины или предусмотрела для нее около 100,9 млрд евро.

Соответствующие цифры федеральное правительство Германии привело в ответ на депутатский запрос ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдН) в Бундестаге.

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Согласно документу, от 24 февраля 2022 г. Берлин предоставил Украине более 43,3 млрд евро двусторонней гражданской помощи. Еще около 57,6 млрд евро составляет военная поддержка, которую уже выделили или предусмотрели в бюджетах на следующие годы.

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В гражданскую составляющую правительственной статистики включили также расходы на поддержку граждан Украины, которые нашли убежище в Германии.

В то же время, указанные объемы военного финансирования не означают, что вся сумма уже израсходована. В нее отнесли как помощь, которую фактически передали Украине, так и средства, зарезервированные для будущих закупок и поставок.

В ответе на запрос немецкое правительство отдельно объяснило, как организовано финансирование военной помощи. Закупки вооружения и оборудования осуществляют в соответствии с потребностями Украины, официально подтвержденными и определенными как приоритетные.

«Ответственные украинские органы заказывают продукцию у компаний. Федеральное правительство не является стороной договора, а после профессиональной и экономической проверки, а также межведомственного согласования обеспечивает финансирование внутри имеющихся бюджетных средств», — отмечается в документе.

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Деньги перечисляются непосредственно компаниям-подрядчикам. Оплата производится только после проверки и подтверждения факта поставки товаров или предоставления услуг в соответствии с условиями и графиком контракта.

В Берлине также подчеркнули, что регулярно контролируют использование средств, предназначенных для поддержки Украины. По результатам проведенных проверок существенных нарушений или недостатков не было выявлено.

Федеральное правительство подтвердило намерение и дальше всесторонне помогать Украине. В документе объясняется, что возможные последствия военной победы России создали бы для Германии гораздо большие затраты на безопасность, чем нынешняя поддержка украинского государства.

«Федеральное правительство убеждено, что расходы на безопасность в случае военной победы России над Украиной значительно превысили бы расходы на поддержку Украины в ее нынешнем виде», — говорится в ответе.

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Ранее сообщалось, что Германия исчерпала возможности по дальнейшей поставке Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Мы ранее информировали, что Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц примет в Берлине премьер-министра Венгрии Петера Мадяра и обсудит дальнейшую поддержку Украины.

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