Полтавчанка Татьяна Герасименко нуждается в помощи неравнодушных в лечении онкологии

У женщины уже 7 внуков, поэтому у нее есть стимул бороться за жизнь.

Татьяна Герасименко из Полтавы в марте 2021 года узнала, что имеет онкологию, поразившую ее грудь. Диагноз – инфильтративная протоковая карцинома NST-type правой молочной железы.

Женщина получила консультации в разных заведениях и выбрала наиболее оптимальное лечение. Сейчас уже пройдено 8 курсов химиотерапии, которые показали очень хорошие результаты и дали надежду.

«Мама ежемесячно получает бисфосфонатную терапию и гормональную терапию на дому. В гормональную терапию входит 2 препарата: один из них мы получаем бесплатно, а другой - нужно покупать самостоятельно, он очень дорогостоящий, в аптеках примерно стоит 45 тыс. грн за упаковку на 21 день. А это и препарат необходимо принимать, чтобы удерживать эффект химиотерапии», – рассказывает дочь Татьяны.

Да и другая терапия обходится семье почти в 12 тысяч гривен. «Без приема этого лекарства борьба за жизнь моей мамы снизится до нуля! Так как лечение дорогостояще для нашей семьи, а сбережения не хватает, вынуждены обращаться за помощью к людям в сборе средств на лечение», – добавляет дочь.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 6293 5351 2932

Герасименко Татьяна Николаевна