Помогите 3-летней Кире пройти спасительную трансплантацию почки

Операция нужна безотлагательно, поэтому нужны средства для выезда за границу.

Мама маленькой киевлянки Завальной Кире с болью вспоминает историю болезни своей дочери, но она вынуждена вновь вспоминать всю боль и страдания своей крохи, чтобы попросить о помощи неравнодушных людей, ведь самостоятельно ей не справиться со сбором средств, которые нужны на дальнейшее лечение ребенка.

Год назад на фоне вирусной инфекции у Киры отказали почки

«Все произошло так быстро, что врачи не сразу поняли, что с ней произошло. И уже через неделю Корочка попала в ОХМАТДЕТ в реанимационное отделение острой токсикологии с диагнозом «Острая почечная недостаточность, сепсис, с отеками легких и мозга» и на аппарат ИВЛ. Длинные два месяца врачи реанимации боролись за ее жизнь. Потом еще 4 месяца лечения и реабилитации в палате», — рассказывает мама девочки Наталья.

Это было очень непростое время, ведь после всего, что пришлось пережить, Кира снова училась держать голову, сидеть, ходить, пить, есть, концентрировать взгляд на предметах, разговаривать...

Это все удалось, но осталось последствия самого сложного — почки ребенка не возобновили свою работу.

Диализ 12 часов в сутки

У девочки остался диагноз «Терминальная стадия хронической почечной недостаточности».

«Сейчас мы на диализе 12 часов в сутки. Показатели креатинина и мочевины высоки. Вследствие отека мозга и постоянного диализа, отстаем в развитии», — добавляет женщина.

Добрый вечер, наши волшебники Хочу рассказать немного о буднях моей доченьки ... Кирочка живёт сейчас благодаря ... Опубликовано Натальею ЗавальнойВторник, 8 июня 2021

Кире нужна трансплантация почки

Улучшить состояние ребенка и приблизить к полноценной жизни может только трансплантация почки и к тому же провести ее нужно безотлагательно. Поэтому семья обратилась к соседней Беларуси, где трансплантация стоит на потоке и там их проводят очень часто. Но лечения там будет стоить десятки тысяч долларов.

«Так как в Украине начали развивать трансплантацию от посмертных доноров — Минздрав прекратил оплачивать выезд на трансплантацию в Беларусь. И нам отказали, мы потеряли три месяца в ожидании ответа от Минздрава. Ожидания донора в Украине может занять очень много времени, а у нас его нет вовсе», — говорит мама девочки.

Пересадка почки в Беларуси стоит 60 000 евро

«У нас с Кирой такой суммы нет, так как дочь я воспитываю одна. Поэтому прошу помощи у всех неравнодушных и добрых людей. Моя дочь — единственный смысл моей жизни, без нее меня тоже не станет. Пожалуйста, помогите спасти мою Киру», — умоляет Наталья.

Реквизиты для помощи:

Монобанк

4441 1144 2529 9540

Завальная Наталья

ИЛИ

ПРИВАТБАНК

4149 4993 8172 4283

Завальная Наталья

Больше информации и реквизитов на странице мамы в социальной сети — https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270985670

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