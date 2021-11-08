Помогите Анечке во второй раз преодолеть смертельный недуг: девочка нуждается в трансплантации костного мозга

Помогите Анечке во второй раз преодолеть смертельный недуг: девочка нуждается в трансплантации костного мозга

Семья уже продала квартиру в Харькове, а ныне продает машину и гараж.

210 тысяч долларов необходимо собрать семье из Харькова, чтобы оплатить трансплантацию костного мозга четырехлетней дочери Анне Постольник. Девочка прошла долгое лечение, вышла в ремиссию, но менее чем через год произошел рецидив.

Мама Ульяна вместе с дочерью лежит уже почти месяц в белорусской больнице, где 4-летняя Анечка проходит химиотерапию.

Женщина вспоминает, как долго пытались установить диагноз.

"Мы где-то год ходили по врачам. Все началось с того, что ребенок начал хромать немного. И это наростало", — рассказывает она.

Из клиники, куда они пришли, по ошибке лечить ревматоидный артрит их направили к гематологу.

"Отправили на анализ на лейкоз. Были обнаружены бласты – так называемые раковые клетки", – говорит женщина.

Для лечения выбрали клинику в Беларуси, где девочка еще год назад прошла курс терапии и выздоровела, но менее чем через год произошел рецидив. Впереди – иммунотерапия и трансплантация костного мозга. На это нужно двести десять тысяч долларов. Во время первого лечения семья не просила помощи, но сейчас говорят – им не справиться. Уже собрали восемьдесят процентов от нужной суммы – осталось последние двадцать.

"Мы продали квартиру, которая у нас была. Но сейчас эта сумма в 5 раз больше той, которая была. У нас нет таких средств. Это единственный способ, которым мы сможем собрать нужные нам на лечение средства. Сейчас уже будет надежда на просто неравнодушных, посторонних, добрых людей", – говорит женщина.

Шанс на выздоровление ребенка – трансплантация. Врач рассказывает – главное вовремя ее сделать.

"Если это заболевание не лечить – это смерть. В современном мире научились лечить это заболевание. Острый лейкоз лечится, именно как у Ани, это лейкобластный – это 90% выживания", — объясняет врач-гематолог Елена Левшукова-Кристал.

В настоящее время тестируют 15-летнюю сестру девочки. Семья надеется, что, возможно, она сможет стать родным донором, а пока просит помочь им собрать сумму, которой не хватает на спасение их младшей дочери.

Реквизиты для помощи:

MONOBANK 4441 1144 6387 8478 Постольник Николай Вячеславович

ПриватБанк (гривна) 4149 6293 5207 4785 Постольник Николай Вячеславович

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