Помогите Егорке преодолеть злокачественную опухоль

Сейчас жизнь ребенка в руках испанских врачей

Егору Сипавке 12 лет, и его организм поразила злокачественная опухоль, которую берутся удалить зарубежные врачи. Но чтобы мальчика вылечить нужны средства, которых у мамы Егора нет, поэтому она решила поделиться историей сына, чтобы неравнодушные люди помогли ей справиться с финансовым нагрузки.

«В начале апреля во время осмотра у нашего ревмакардиолога было обнаружено несимметричность осанки Егора. То есть одна нога немного короче другой. Нас отправили на рентген и на консультацию к хирургу и ортопеду. Ортопед, молодой врач, высмотрел на снимке затмения на одной из костей таза. Он сказал, что это какая-то опухоль, и отправил нас в Институт травматологии и ортопедии в Киеве», — рассказывает мама мальчика.

Врачи там подтвердили наличие опухоли, сначала предположили, что она может быть доброкачественная, но взяли биопсии, которая показала, что опухоль таки несет угрозу жизни мальчика.

«Как гром среди ясного неба через 2 недели прозвучали слова врача в телефоне: "У меня для вас плохие новости. Опухоль злокачественная. Срочно приезжайте". Впоследствии у моего ребенка, который всегда был веселым и энергичным мальчиком, без всяких признаков болезни, диагностировать саркому Юинга», — с сожалением вспоминает мама.

С тех пор началось усиленное лечение — Егор прошел уже 4 блока химиотерапии первый блок — в Мукачевской областной детской больнице в отделении онкогематологии. Тогда еще не был точно установлен диагноз, мы ждали результаты иммуногистохимии, поэтому Егору прокапали химию, которая вводится при недифференцированных опухолях. Перенес ее очень тяжело, мы не могли выехать в Киев для дальнейшего лечения, так как результаты анализов крови были критически низкими», — рассказывает женщина.

Только состояние мальчика позволило, его доставили в Национальный Институт рака в Киеве, где продолжили лечение. Но мама Егорки волновалась, что на все исследования и ожидания результатов идет по несколько недель, а болезнь тем временем прогрессирует, поэтому она решила, что нужно обращаться к зарубежным врачам.

«Хорошие шансы ребенку пообещали в клинике в Барселоне. Но счет так неподъемный для нашей семьи — 183 575 евро, что я вынуждена была обращаться за помощью к людям. К родным, знакомым, друзьям и тех, кого не знаю вообще. Я просила всех помочь. Собрав треть суммы, я рискнула вылететь с сыном в Барселону. Клиника пошла нам на встречу и поделила оплату счета. Первый взнос — 60 000 евро, надо было заплатить еще до вылета из Украины, а теперь каждую неделю я должна вносить на счет клиники 10000 евро», — рассказывает мама мальчика.

Вот и закончился наш первый блок химии здесь, в Испании. В общем, учитывая проведенные в Украине, четвертый. Егор перенес ... Опубликовано Егор Сипавка. Рак. Саркома Юинга пятницу, 6 августа 2021

За это время женщине с помощью волонтеров удалось собрать более 100 000 долларов и начать лечение.

«Мы проходили целый ряд обследований, консультации с врачами. Затем нам составили протокол лечения, и наконец лечения началось. Сейчас состояние Егора стабильное, но он значительно ослаблен, потерял вес, показатели крови сильно упали. Однако радуемся заранее — тяжелые последствия препаратов химии еще впереди. Надеемся, даст Бог, Егор мужественно пройдет и это! Надеемся, что местные врачи смогут удержать состояние ребенка нормальным, чтобы его страшные боли и ужасное состояние больше никогда не возвращались», — говорит женщина.

Но пока врачи делают свое дело женщине приходится продолжать сбор средств, поскольку до его окончания еще далеко. Ей трудно справиться в одиночку, ведь отец мальчика погиб в декабре 2017 года в зоне АТО. Он был военнослужащим 128 ОГПБ. Мама Егора надеется, что украинцы помогут ей собрать средства на спасение мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПРИВАТБАНК

4731 2196 3090 2025

UA093052990000026206904846480

Трачук Ольга Владимировна (мама)

4731 2196 3086 6154

UA383052990000026202903444832

Трачук Ольга Владимировна (мама)

4149 6293 5026 3307

EUR UA873052990000026200746706568

Трачук Ольга Владимировна (мама)

Trachuk Olga (mother)

4731 2196 3086 8242

DOL UA203052990000026209903542209

Трачук Ольга Владимировна (мама)

Trachuk Olga (mother)

монобанк

4441 1144 2237 4098

Трачук Ольга Владимировна (мама)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку