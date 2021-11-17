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Помогите семье Богданчика осуществить заветную мечту, чтобы их сын смог самостоятельно ходить

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Помогите семье Богданчика осуществить заветную мечту, чтобы их сын смог самостоятельно ходить

Мальчик уже почти достиг цели, но нужно еще немного усилий и средств, чтобы продолжить реабилитацию.

Семья Панова Богдана вынуждена просить финансовую помощь у неравнодушных людей, чтобы дать ребенку необходимую реабилитацию, которая подарит ребенку полноценное будущее. Потому что сейчас оно под вопросом из-за диагноза малыша.

Богданчик родился вполне здоровым и развивался по нормам, вспоминает мама. Пока, в возрасте одного года, не заболел.

«До года мы жили счастливо и наслаждались новым опытом отцовства. Ничего не предвещало бед и врачи не замечали отклонений от нормы. Богдан научился держать голову, переворачиваться, потом ползать и сидеть, вставал и ходил у опоры. В год после легкой простуды мы начали замечать, что он ослаб, стал хуже сидеть. Мы забили тревогу и с этого момента начался наш долгий путь поиска диагноза и понимания, что с нашим ребенком. Лучшие невропотологи города, инфекционисты, генетики, 2 раза МРТ, электронейромиография, всевозможные анализы (вирусы, гормоны, витамины, аминокислоты и прочее). Тем временем ребенок буквально за месяц перестал сидеть с ровной спинкой и начал вставать у опоры подтягиваясь за счет ручек, но мы все надеялись, что вот-вот пойдет. Но в результате в 1,9 года неутешительный диагноз ДЦП, убравший землю из-под ног и изменивший все краски жизни», – рассказывает женщина.

Родителям пришлось собраться и начать лечение сына, чтобы не потерять время, которое критически важно в реабилитации детей с таким диагнозом.

«Сейчас нашему сыну почти 4 года, он веселый, умный, очень дружелюбный и общительный парень. Благодаря ежедневным усилиям и занятиям Богдан снова уверенно сидит, ходит с палочками, за одну ручку и самое главное наше достижение — стоит сам, правда это пока только 15-30 секунд, но для нас это огромный успех и вера в самостоятельные шаги. Сейчас это заветная мечта, чтобы пошел ножкам и играл с детьми в футбол и прятки на площадке», — добавляет мама малыша.

Врачи дают очень хорошие прогнозы, потому что ухудшение состояния у Богданчика остановилось, он наоборот уверенно восстанавливается и улучшается. У него полностью сохранен интеллект, поэтому вопрос только в квалифицированной помощи.

«Сейчас нам нужен курс реабилитации стоимостью 30 000 грн, где с ним будут заниматься реабилитолог, массажист, логопед и терапия невесомостью. К сожалению, в одиночку мы его оплатить не можем, все возможности уходят на ежедневные занятия со специалистами, бассейн, витамины и добавки предназначены генетиками для лучшего развития и укрепления мышц. Будем очень благодарны любой помощи, которая поможет стать еще ближе нашей заветной мечте», — добавляет женщина.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанка 4731 2196 1638 5245 ПАНОВА КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

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