Помогите собрать средства на дроны, чтобы подбить 20 вражеских БМП и танков на Лиманском направлении

1 рота батальона специального назначения "Дике поле" уже более полугода работает на Лиманском направлении, где последний месяц особенно жарко. Защитники объявили срочный сбор на беспилотники, которые им крайне необходимы.

“Дроны-камикадзе – это мощное оружие на поле боя, поражающее не только пехоту, но и технику. Их называют самыми дешевыми снарядами, поскольку маленькая летающая мясорубка, оснащенная самодельной бомбой, по себестоимости дешевле любого артиллерийского боеприпаса. Ее меткость зависит только от сноровки пилотов, а у наших пилотов количество выпущенных камикадзе равно количеству пораженных целей”, – рассказала в комментарии для ТСН.ua военнослужащая на позывной "Ганжа".

По ее словам, военные закупают дроны за 18-20 тыс. гривен за штуку. Сейчас они хотят закупить партию в 20 дронов. Это потенциально 20 подбитых вражеских автомобилей, боевых машин пехоты (БМП) или танков.

“Надеемся на вашу помощь. Никто не победит страну, в которой каждый и каждая включены в национальное сопротивление. Наша монобанка: https://send.monobank.ua/jar/73e9aM1VUt”, – добавила военнослужащая.

В своем ежедневном отчете Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, что на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника за прошедшие сутки подверглись населенные пункты Колодец и Северск Донецкой области.

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