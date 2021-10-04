Помогите Тимуру преодолеть недуг

Мальчику нужны средства на следующую реабилитацию.

На второй день своей жизни Тимурчик попал в реанимацию, и врачам пришлось спасать малыша.

«В реанимации шансов не давали, но врач вытащил его. В реанимации Тимур провел месяц. После перевели в патологию новорожденных, там разрешили приходить к сыночку и проводить с ним немного времени. Прогнозы были неутешительны. Врачи предлагали отказаться и оставить там ... Выписали нас через 1,5 месяца после рождения, когда сынок набрал вес и я научилась за ним ухаживать», - вспоминает мама Тимура.

Правда каждые три месяца ребенок был вынужден проходить обследование, лечение, которые добавляли новые диагнозы, которые заставляли заниматься мальчиком еще более интенсивно. И все усилия были не напрасными, однако мальчик пока не может сам ходить. «У Тимура есть все шансы, что он пойдет. В этом возрасте переломный момент, борьба за будущее. Тимур нуждается в дорогостоящей реабилитации», - рассказывает мама мальчика.

Женщина просит помочь ей в трудное время собрать средства, чтобы продолжить реабилитацию сына. «Тимур часто обижается, а как ребенку объяснить, почему все дети бегают, играют, а он не может. Врачи говорили отказаться, но в 2014 я спасала свое чудо под обстрелами, и у меня мысли не было оставить его там. Мечтаю о счастливом детстве для него, чтобы играл с детьми, а не наблюдал, сидя в коляске. Мечтаю увидеть, как он сам одевается. Увидеть как он играет в футбол. Наша цель - усиленная реабилитация. Помогите нам в борьбе за счастливое детство», - просит мама Тимура.

Реквизиты для помощи:

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