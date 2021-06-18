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Помогите выздороветь Статкевичу Игорю со сложной патологией сосудов

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Помогите выздороветь Статкевичу Игорю со сложной патологией сосудов

Мальчик перенес уже 12 операций.

12-летний Игорь родился с тяжелой патологией сосудов — синдром Клиппеля-Треноне-Вебера. Болезнь поразила правую ножку и неумолимо прогрессировала — ножка росла неконтролируемо, она становилась непропорциональной по длине и толщине, теряла форму.

"Прогнозы были неутешительными — искривление позвоночника, это чревато нарушением функций внутренних органов. Болезнь дает осложнения на сердце. Нарушается кожный покров, также функции мышц, костей. Все это сопровождается страшными отеками, посинел ножки и половых органов, а также болями. Порой через кожу сочится лимфа. Без специального лечения и операции ножку могли ампутировать ", — рассказывает мама мальчика.

В 2011 году благодаря неравнодушным людям в Германии мальчику сделали первую операцию. Далее в течение нескольких лет, еще несколько. Игорь перенес уже 12 операций и врачи надеялись, что дальнейших хирургические вмешательства уже может и не понадобиться, но произошел рецидив.

Сейчас мальчика ждут на очередную операцию в Германии — ее должны провести уже в июля, сумму на лечение превышает 14 000 евро, и большую часть суммы семье уже удалось собрать. Но вот еще не хватает более 3 тысяч евро. Казалось, что осталось, по сравнению, еще немножко, но родители исчерпали всю помощь от друзей, коллег, знакомых и сейчас вынуждены просить присоединиться к сбору совсем чужих им людей.

"Очень прошу помощи неравнодушных людей, не знаю куда кидаться еще. Спасибо всем милосердным людям!", — говорит мама Игоря.

Реквизиты для помощи:

карта ПриватБанк 5168 7573 6702 4579

Статкевич Надежда Ивановна

МФО банка — 305299

IBAN — UA553052990000026200748776057

Счет получателя — 26200748776057

РНОКПП получателя — 2749304020