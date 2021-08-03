Помогите Яне преодолеть злокачественную опухоль, которая разрослась в ее лице

Девочка мужественно переносит тяжелое лечение.

Зимой этого года, когда у Яны опухла щёчка, родители ребенка никак не могли подумать, что это симптом тяжелой онкологии.

«1 февраля 2021 наша дочь Яна проснулась с опухшими правой стороной лица, в течение дня припухлость спала. На следующий день это повторилось снова. Мы поехали к врачу и у Яны обнаружили гнойный гайморит и мы остались на госпитализацию, где при осмотре лором было обнаружено образование на небе. И, не имея представления что это, врач провел вскрытие опухоли», — рассказывает мама девочки.

Именно с тех пор новообразование начало стремительно расти, Яна поэтому уже не могла есть, пить, говорить, у нее не закрывался рот. Девочка дышала одной ноздрей, потому что опухоль разрослась в правой, также она врослася в десну и пролезла между коренными зубами, подвигая верхний зубной ряд в левую сторону. «Эта опухоль забирала все силы в день, а ночью доказывала Яну неистового крика, она не понимала где она, кто она и что с ней происходит. Просыпаясь утром, она ничего не помнила», — добавляет мама девочки.

Исследование опухоли показало, что она злокачественная, позже выяснили, что это саркома Юинга. «Это злокачественная опухоль которая поражает костную ткань. Наша самая большая проблема это локализация опухоли, она занимает всю правую половину лица. Яна мужественно перенесла 6 блоков химиотерапии, но к сожалению, лечение было малоэффективно, опухоль не операбельна и не поддается лечению лучевой терапией», — рассказывает мама Яны.

Ніколи б не могла уявити, що ця біда торкнеться нашу сім'ю. Я бачила оголошення, читала, відправляла кошти на... Опубліковано Наталією Мельник Четвер, 8 липня 2021 р.

Но врачи ищут пути спасения, а родители средства на дальнейшее лечение, потому что оно действует и семья не имеет права сдаться.

«Уже прошла 6 блоков химиотерапии, 4 установления подключичного катетера под наркозом, 8 переливаний тромбоконцентрата, 7 переливаний крови, 5 уколов для стимулирования лейкоцитов. Теперь опухоль размерами ~ 4,6 × 3,8 × 4,1 см почти мертвая, живым осталось место диаметром 1,2 × 1,7 см. И теперь нужно эти сантиметры добить. Никто не дает гарантии, что вы проходите еще одну химию и опухоль погибает и в организме раковых клеток нет, собирайте вещи и езжайте домой. Никто не знает как поведет себя опухоль. Но ясно одно, что нужно бороться дальше. Или мы уничтожим опухоль, или она нас. Поэтому наше лечение продолжается, мы приняли решение идти на высокодозную химиотерапию с последующей пересадкой стволовых клеток», — рассказывает мама девочки и просит людей поддержать ее дочь в такой борьбе.

Реквизиты для помощи:

Монобанк

4441 1144 5324 9177

Мельник Наталья Вадимовна

ИЛИ

ПриватБанк

5169 3600 1082 8816

Мельник Павел Петрович

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку