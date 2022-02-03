После 13 лет борьбы с онкологией у Павла появился шанс ее окончательно преодолеть.

Мужчина просит помощи в закупке лекарства.

Трудно поверить, но тело Павла уже 13 лет атакует онкология, но он с врачами успешно ее одолевает, но дается это мужчине очень не просто.

«Уже 13 лет подряд идет ожесточенная борьба за мою жизнь с тяжелым заболеванием рак, меланома 4 стадия. За эти годы я перенес более двадцати операций. В 2015 году была найдена еще одна опухоль, папиллярный рак щитовидной железы, удалена щитовидка, пройден курс радиойодотерапии, в 2018 году – рецедив: метастаз в кости левой стопы и голени. Была ампутирована левая нога на уровне 1/3», – рассказывает мужчина.

Сейчас состояние Павла снова стало беспокоить медиков, так что Национальным институтом рака ему рекомендовано применение препаратов иммунотерапии, которая позволит организму распознавать болезнь и бороться с ней самостоятельно.

«Стоимость препаратов огромна и, к сожалению, их невозможно приобрести за счет государства полностью или частично. Минимальный курс лечения составляет 18 капельниц по 2 флакона. Стоимость одного флакона 55 – 56 тысяч гривен, а это, по меньшей мере, 110 тысяч гривен за один раз», — с отчаянием рассказывает Павел.

Семья смогла собрать средства на проведение 4 курсов, они должны продолжаться непрерывно каждые три недели. На новую закупку средств очень не хватает.

Мы вынуждены открыть благотворительный сбор средств на жизненно необходимые онкологические препараты КИТРУДА и ОПДЕВО. На... Опубликовано Павлом КоржемСуббота, 22 января 2022 г.

«Подходит время очередной процедуры иммунотерапии, но к большому сожалению, нами исчерпаны все ресурсы и мы уже не в состоянии справиться с этой сложной материальной проблемой. Будем благодарны каждому, кто сможет поддержать», — просит Павел.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка: 4149499384780456 (Корж Павел Николаевич)

Карта Монобанка: 4441114455993285 (Корж Павел Николаевич)