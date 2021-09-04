После травмы Игорь вышел из комы и начинает разговаривать, но для дальнейшего выздоровления нужны средства на лечение

После травмы Игорь вышел из комы и начинает разговаривать, но для дальнейшего выздоровления нужны средства на лечение

Игорь чинил грузовик и именно работал под кабиной, когда оборвалось крепление, которое удерживало его над мужчиной.

Несчастный случай, который произошел с Игорем Стояновым, это ряд ужасных совпадений, которые привели к тяжелым последствиям и теперь еще совсем молодой человек прикован к постели, его дальнейшую жизнь под вопросом.

В середине этого лета, 14 июля, Игорь чинил грузовик и именно работал под кабиной, когда оборвалось крепление, которое удерживало его над мужчиной. Кабина весом тонну придавила грудную клетку Игоря и не дала сделать ни вдох, ни выдох. Мозг мужчины без кислорода начал медленно умирать. Его спасли и доставили в больницу, но Игорь уже был в коме.

«За его жизнь в течение 10 дней боролись врачи реанимации Одесской областной клинической больницы. Далее медики провели несколько исследований и сказали обратится в частную клинику, которая специализируется на восстановленные тяжелых пациентов. Специалистов этой клиники провели свои исследования и дали нам шанс и надежду на нормальную жизнь», — рассказывает жена Игоря.

Семья не могла не воспользоваться шансом, мужчину перевезли в частную клинику, а на оплату счетов за лечение там собирали по крупицам среди родственников, друзей и коллег.

«Эта клиника очень дорогая, и в нашей семье нет таких средств. Мы стараемся собрать деньги своими силами, и первый счет нам выставили на сумму 289 тыс. 454 грн. Отдано было все, что было дома и помогли люди. Его перевезли в клинику. Прошел месяц с того момента, как Игорь проходит лечение, и реабилитацию. За этот месяц он достиг колоссальных успехов, вышел из комы, поборол сепсис, воспаление легких, и еще много инфекций, пытается говорить, и отвечать на простые вопросы», — добавляет женщина.

Всем привет! Прошёл месяц с того момента, как Игорь проходит лечение, и реабилитацию в клинике ТОВ НПЦН 'НОДУС'. За этот... Опубліковано Екатериною Стояновою Субота, 28 серпня 2021 р.

Врачи убеждены, что дальнейший прогресс возможен и прогнозируют, что нужно еще минимум 3 месяца лечения. Следующий счет будет еще более 300 тысяч гривен, но больше у семьи нет и просить не у кого, кроме как посторонних людей.

«Срок лечения в клинике — минимум 4 месяца. Это для нас огромные суммы, я мама в декрете, получаю 860 грн в месяц. Мы остались одни с этой бедой. А он имеет все шансы вернуться к нормальной жизни. Помогите спасти жизнь молодому отцу, мужу и сыну. Его дома ждут двое маленьких детей. Это крик души. Мы благодарны за любую помощь», — с отчаянием просит жена Игоря о помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7451 0394 4390

Стоянова Екатерина

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