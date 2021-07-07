После удаления опухоли с головы Нине нужно лечение

Женщина имеет только сестру-пенсионерку, поэтому надежды на чужих людей.

Нина Семененко в августе 2020 потеряла сознание и попала в больницу с подозрением на инсульт, а дальнейшее лечение и исследования показали, что в голове женщины — новообразования.

Состояние тех пор только ухудшалось и женщина оказалась в Институте нейрохирургии им. Ромоданово. «14.12.2020 года была проведена операция на головном мозге — удалена злокачественная опухоль (анапластическая астроцитома Grade III). По рекомендациям врачей нужно было провести 26 сеансов лучевой терапии и 42 дня химиотерапии, общая стоимость — 170 000 грн», — рассказывают знакомые Нины.

С помощью неравнодушных были собраны средства на начало такого лечения, а где недавние исследования показали, что болезнь не отступает. "В июне 2021 провели исследование МРТ головного мозга и снова случился рецидив (рост опухоли), врачи рекомендуют повторное проведение лучевой терапии стоимостью 57 000 грн", - рассказывают друзья женщины.

Семья Нины - это сестра-пенсионерка. Таких средств у женщина нет, поэтому друзья семьи просят помочь, чтобы использовать все шансы в борьбе за жизнь. "Сейчас Нина Васильевна живет у сестры в Киеве. После операции и лучевой терапии она практически не разговаривала. Сейчас она начала разговаривать, самостоятельно себя обслуживать. Врачи говорят, что есть шанс на выздоровление. Нина Васильевна одинокая, она пенсионерка, пенсия маленькая, у нее есть сестра, которая также пенсионерка, доходов больше нет. Просим всех неравнодушных помочь продлить ей життя", - просят друзья.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка 5168 7573 7072 4199

Карта Сбербанка 5167 8032 1452 3784

Семененко Нина Васильевна

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