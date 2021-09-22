Пожизненная терапия за 320 тысяч долларов в год — единственное спасение для Давида

Родные мальчика просят помочь малышу.

У трехлетнего Давида Ляшенко — единственный диагностированный случай в Украине редкой генетической болезни — гемолитико-уремический синдром. Она поражает все органы, они начинают отказывать. Помочь ему может только препарат, что не сертифицирован в Украине. Мама Давида умоляет всех о помощи.

Год назад у Давида внезапно отказали почки. Тогда врачи впервые предположили болезнь, попытка лечения в Охматдете. И спасение нашли родные только в Турции. Там за месяц и за 100 000 долларов малыша вернули к жизни. Но через год анализы снова в 20 раз выше нормы.

«Печеночные пробы, что касается кишечника, что касается почек, по крови. Пока поставили фиброз печени. Ребенок очень возбужден, нервный», — рассказывает мама мальчика.

Помощь ТСН: трехлетний мальчик нуждается в 320 тысячах долларов на терапию

У Давида постепенно отказывают все внутренние органы, пораженные микротромбозом.

«Ребенок получает минимальную терапию, но она на бочке с порохом. Мы не понимаем, когда будет обострение», — утверждают врачи.

Остановить болезнь можно препаратом, который не имеет регистрации в Украине. Его стоимость за дозу от 5 до 10 000 долларов. Тогда в Турции они сделали 4 дозы. И должны были вернуться из-за нехватки средств. Сейчас же их ждут в Испании. Для генетического обследования и определения дозы преперата.

«Это надо было сделать вчера, провести эти исследования, понять состояние ребенка, тяжесть заболевания, генетически определить это заболевание. Идеально было бы иметь этот препарат у себя в кармане, если завтра состояние разовьется, то сразу его ввести. Он помогает не развить осложнения заболевания», — говорит врач мальчика.

«Они выставили счет на 10 000 евро, чтобы сдать анализы. 320 000 долларов — это стоит лечения в минимальных дозах», — говорит мама Давида.

Женщина просит помочь ее сыночку.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7427 2703 3403

5363 5420 1008 9317

монобанк

4441114411017039

Апарина Виктория

Больше информации и реквизитов здесь

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку