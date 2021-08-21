Преждевременное рождение спровоцировало недостатки со здоровьем у Никитки, но ему можно помощь

Ребенку нужны усиленные курсы реабилитации, которые дают ему значительные толчки в развитии.

Зубов Никита один из «торопыг», который родился два года назад, когда у его мамы на 30 неделе беременности начались роды.

«После родов его перевели в отделение реанимации, где боролись за его жизнь, подключили аппарат ИВЛ, так как самостоятельно не мог дышать. В реанимации Никитка пробыл неделю, после перевели в отделение патологии с весом 1270. У ребенка была врожденная пневмония (3 месяца ставили капельницы), гипоксически ишемическая энцефалопатия, двустороннее кровоизлияние в мозг. А потом во время полного обследования обнаружили еще нарушения ритма сердца», — рассказывает мама мальчика.

Но несмотря на все ребенку сохранили жизнь и стал вопрос восстановления малыша после таких тяжелых диагнозов. «Было очень сложно и страшно за жизнь ребенка, проживая каждый день и слышать с каждым обследованием от врачей новый диагноз. Но мы не сдавались, шли только в перед и много побороли. Через месяц Никите будет три года, он научился держать голову, переворачиваться, играть игрушками, ползти по-пластунски, сидеть с опорой на вытянутые руки, говорить и повторять слова, а после реабилитации в г. Харьков встал на четвереньки и пополз, а сейчас уже сел на колени», — рассказывает о достижениях своего сына мама.

Такие результаты подтверждают, что малыш успешно восстанавливается с помощью квалифицированных специалистов и может достичь еще больших результатов, которые подарят ему перспективное будущее. Для этого занятия в специализированных центрах должны быть непрерывными.

«Никита еще не умеет самостоятельно есть с ложки, сидеть на попе, стоять и ходить. Но мы работаем над этим. Поэтому и обращаемся за помощью, мы многодетная семья и нам сложно справится самостоятельно. Никитке очень важны реабилитации для восстановления здоровья. Ваша помощь очень ценна», — говорит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

Приват банк 5168 7574 0335 0384 Зубова Ольга

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