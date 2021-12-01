Преждевременное рождение спровоцировало последствия, которые Максимке теперь приходится преодолевать

Мальчик должен шесть раз в год бывать на реабилитациях.

Максим родился на 28 неделе беременности, и маленький организм среагировал на это крайне трудно, через несколько дней у малыша произошло кровоизлияние в мозг и его срочно прооперировали, был установлен шунт в головку, чтобы минимизировать его последствия.

«Выписывали Максима с диагнозом асфиксия средней степени. Уже через год невролог поставил диагноз: последствия гипоксически геморрагического поражения ЦНС, окклюзионная гидроцефалия, состояние после шунтирования, спастический тетрапарез, двигательные нарушения 5 уровня, частичная атрофия зрительных нервов, вывих в тазобедренных суставах», — рассказывает мама малыша.

И со временем диагнозы только добавлялись, поэтому малышу назначили инвалидность с подгруппой «А».

«Максим очень положительный мальчик, он постоянно улыбается и несмотря на боль в мышцах, он пытается развеселить всех вокруг себя. За столько лет реабилитации мы смогли найти реабилитационный центр, который действительно помогает Максиму, в этом заведении он научился говорить такие простые, но очень дорогие слова - «мама» и «папа», а также ему становится гораздо лучше в физическом состоянии, уменьшается тетрапарез мягких мышц. Ему постоянно нужна реабилитация каждые 2 месяца, его состояние после реабилитации намного улучшается и гипертонус становится меньше», — рассказывает мама мальчика.

Однако из-за трудного финансового положения, такие реабилитации родители могут оплатить не всегда, поэтому сейчас вынуждены просить помощи у добрых людей, чтобы дать ребенка такую необходимую помощь. К тому же у Макса появился шанс получить консультацию у израильского специалиста, который приезжает в Киев и оперирует детей с недостатками такими же, как у Максимки. За сам приём нужно заплатить 800 долларов. Семья очень надеется на помощь небезразличных.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7427 2861 9234 Лазоренко Виталия Борисовна