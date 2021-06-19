Преждевременное рождение спровоцировало у Артема пороки развития, которые нужно исправлять

Семья просит помочь со сбором средств на реабилитацию.

Когда семья Овечкинных узнала, что у них появится второй малыш были счастливы и никак не ожидали, что такое радостное событие может стать и тяжелым испытанием.

«11.05.2018 мы стали второй раз счастливыми родителями... Но счастье от появления сыночка и разбавила боль от событий, которые происходят с ним с первых минут жизни. Поспешил он к нам раньше положенного срока и родился маленьким комочком, весом 950 грамм и 33 см. Не передать всего того, что он пережил ... Реанимация длиной в 40 дней и месяц в отделении выхаживания новорожденных в перинатальном центре Киева», — с ужасом вспоминает мама мальчика Елена.

Кроме всего в первые дни жизни у Артемка произошло большое кровоизлияние в мозг, и потянуло ряд тяжелых последствий.

«Потом ретинопатия недоношенных (отслоение сетчатки) через 1.5 месяца после рождения коснулась его глазок. Спасибо опытным врачам, которые провели лазерную коагуляцию и спасли зрение нашему сыну. Он смог это все пройти и сейчас он с нами», — добавляет Елена.

Родители радовались, что их сын боролся за жизнь и только врачи разрешили, взялись за его восстановление. Ведь понимали, что все эти события не дадут ребенку развиваться как его сверстники.

«Почти 3 года борьбы, обследований, диагнозов. ДЦП — три страшные буквы, которые ранее вводили меня в ступор и я не понимала как с этим жить ребенку. Также диагностирована сенсоневральная тугоухость 2, 3 степени, Артем носит слуховые аппараты, помогает ему слышать и развиваться. Мы приняли это и верим, что однажды будем гулять с ним, держа за руку, а он будет постоянно спрашивать "почему"», — убеждена мама мальчика.

Для осуществления мечты ребенок получает квалифицированную помощь специалистов — обследования, лекарства, специальное питание, занятия по физическим терапевтом, логопедом, сурдопедагогом, занятия сенсорной интеграцией, а также иппотерапия. Семья пытается справляться с финансовой нагрузкой самостоятельно, но каждый раз это становится все труднее, и теперь родители решились обратиться за помощью.

«Все это мы оплачиваем сами, но наши силы на исходе, ведь это очень большие расходы для семьи, где работает только папа. Сейчас нам очень нужна помощь в оплате курса реабилитации Сумма для нас сейчас большая — 13100 грн. Мы просим о посильной помощи, ведь самым сейчас нам не справиться», — говорит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168757383023159 Овечкина Елена

Монобанк 5375414102059523 Овечкин Олексей

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