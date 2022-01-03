Преждевременное рождение спровоцировало у Сафийки ДЦП, с которым теперь нужно бороться

Девочка при усиленной реабилитации может получить полноценную жизнь.

Семья Салгин просит помочь в сборе средств на восстановление самой маленькой дочери Сафийки, которая родилась в трех месяцах от назначенного срока и получила изъяны, которые сейчас приходится преодолевать с врачами.

«На четвертые сутки у нее случилось кровоизлияние в мозг. С Божьей помощью и помощью врачей она выжила! После выписки из больницы, через 2,5 месяца, мы сразу же приступили к реабилитации. Делали массажи, процедуры, ЛФК, начали ездить в реабилитационные центры, регулярно, проходим комплексные реабилитации, водим ее в бассейн», — рассказывает мама девочки.

Но в возрасте 11 месяцев девочка все же получила от врачей диагноз ДЦП, так что усилия на восстановление ребенка были сосредоточены еще больше. Они не прошли даром – через два года девочка пытается сама есть, пытается самостоятельно ходить. И это дает уверенность, что в условиях непрерывной помощи ребенок сможет достичь тех навыков, которые обладают ее ровесники.

Чтобы поставить ее на ножки, чтобы она умела сама стоять, сидеть, ходить, ей необходимо постоянно продолжать лечение в центрах. Занятия очень дорогостоящие, нам не хватает на это средств. Три месяца занятий обходятся в 25 тыс. грн. Просим вас о помощи!! Помогите пожалуйста, чтобы она не осталась инвалидом. У Сафийки есть еще двое братьев, которые тоже переживают за нее, как и вся семья, очень хотят, чтобы их сестренка ходила! У Сафийки, идет положительная динамика. Врачи дают ей хорошие прогнозы, она очень перспективная девочка, если будет регулярно посещать занятия», — говорит мама Сафийки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7450 1573 0119 САЛГИН ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА