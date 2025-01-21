Израиль предлагает передать Украине трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛом: что известно

Израиль предлагает передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-либо у врагов Израиля.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле на своей странице в социальной сети Facebook.

"21 января состоялась встреча посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Государства Израиль Шаррен Хаскель. Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что инициатива Израиля – это "важный шаг в признании общих угроз", актуальных для обеих стран. Украинский посол со своей стороны выразил надежду на положительное решение этого вопроса.

В ходе встречи стороны также обсуждали военное сотрудничество Ирана и России, что также представляет общую угрозу нацбезопасности, успешное противодействие которой относится к интересам обеих стран.

Еще одной темой разговора была активизация контактов, в том числе на высшем уровне, а также усиление сотрудничества в гуманитарной, экономической и консульской сферах.

Напомним, Израиль согласился предоставить Украине системы раннего оповещения о подлете дронов и ракет более года назад. Посол Израиля в Украине рассказал о недостатках системы раннего оповещения и какие ракеты она может не обнаружить.

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