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Резников встретился с министром обороны Хорватии: о чем говорили

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
24
Время на прочтение
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Резников встретился с министром обороны Хорватии: о чем говорили

Фото: Associated Press

Алексей Резников встретился с Марио Баножичем в Одессе.

В среду, 29 марта, министры обороны Украины и Хорватии обсудили вопросы усиления ПВО и помощи в гуманитарном разминировании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Хорватия имеет фантастический опыт разминирования, потому что это страна, которая занимается гуманитарным разминированием более 25 лет и продолжает этим заниматься, потому что это наследие той войны, которая случилась на их территории", — заявил Резников.

Национальный центр разминирования Хорватии имеет очень мощную экспертизу, добавил он. Также глава Минобороны подчеркнул, что Хорватия с первых дней полномасштабной войны является сознательным союзником Украины.

Ранее мы сообщали, что Хорватия начала операцию по отправке 14 транспортных вертолетов. Для Украины выделили двенадцать вертолетов MI 8 MTV-1 и два вертолета MI 8 T.

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Дата публикации
Просмотры
24
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