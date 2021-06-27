Родители Артемия просят помочь им собрать средства на операцию для сына

Оперативное вмешательство откладывается уже два года именно из-за нехватки средств.

В Уланова Артемия диагноз ДЦП, тяжелое органическое поражение ЦНС, задержка развития. Мальчик родился преждевременно и сразу попал в реанимацию и был подключен к ИВЛ — находился в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Врачи 18 суток боролись за его жизнь.

Это не прошло бесследно, Артемий отстает в физическом развитии от сверстников — не сидит самостоятельно, только на стульчике, не ползает, не ходит, но все же успехи имеет. Их удалось достичь благодаря реабилитации, которые родители несмотря на тяжелое положение все же пытались оплачивать.

Недавно медики заявили, что мальчику нужно на ножках провести операцию, которая уменьшит напряженность мышц, уменьшит тонус, поэтому у него будет больше шансов научиться управлять ножками. Такая операция стоит почти 60 000 гривен и это стало единственной преградой для проведения столь необходимого для малыша вмешательства. Ведь в семье 5 детей, реабилитация Артемия, которую нельзя прекращать ни на секунду, забирает почти весь бюджет большой семьи, потому отложить средства еще и на операцию им не под силу. За два года родным удалось собрать не более 5000 гривен.

Поэтому сейчас они просят присоединиться к сбору каждого, кто прочитает о их сыне.

Реквизиты для помощи:

ПРИВАТБАНК 4731 2196 1801 5675

Счет: 26207692507568

IBAN: UA +233052990000026207692507568

ИНД получателя: 2444407675

пополнения счета — УЛАНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

https://www.facebook.com/ulanov.artemiy.dopomoga

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