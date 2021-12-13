Родители Никиты просят помочь собрать средства на реабилитацию сына

Каждые три месяца нужно собирать десятки тысяч гривен.

Никита Попов отличается от своих 4-летних ровесников, очень много времени малыш проводит в больницах и реабилитационных центрах.

У него врожденная микроцефалия, спастический тетрапарез, задержка речевого и психомоторного развития, в результате хромосомной паталогии (перестройка 22 хромосомы).

«Врачи считают, что такой диагноз — причина асфиксии у ребенка при рождении. Никите сейчас 4 года, он умеет хорошо сидеть, встает и садится у опоры, ползает, ходит у опоры. Но ребенок молчит и не очень хорошо понимает обращенную речь. Очень хочется попасть на дорогую комплексную реабилитацию, после которой у Никиты положительная динамика. Очень вас просим помочь нам — стоимость такой реабилитации 30 000-35 000 грн. Мы не в силах оплатить ее самостоятельно», — говорит мама Никиты.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанка 4149499141742690 Попова Елена