Родителям Дмитрика нужно собрать более 10 тысяч евро на срочную операцию ребенку

Мальчик родился с тяжелой патологией, которую нужно только оперировать, чтобы дать шанс ребенку на полноценную жизнь.

Дима родился доношенным, ни одно дородовое обследование не показывало, что ребенок родится с тяжелой патологией. Малыш появился с экстрофией мочевого пузыря, то есть пузырь был расположен снаружи.

Чтобы исправить такой недостаток, нужна операция. Родители нашли возможность и повезли сына на ее проведение к сербским специалистам, имеющим немалый опыт в лечении именно проблем мочевыводящей системы.

Впервые мальчика прооперировали, когда ему было три месяца, но это была только первая часть операции по закрытию стенки мочевого пузыря. Сейчас Диме 2 года и ему нужно проведение следующего оперативного лечения.

“Теперь нужно сделать 2 этап операции по гипоспадии и формированию тазовых костей и мышечных тканей. Дата операции – 15.05.2024 г. Пришел счет на операцию – 12 500 евро. К сожалению, эта сумма неподъемная для нашей семьи. Все фонды, к которым мы обратились, отказали в помощи. Сейчас собираем своими силами, собрали чуть больше тысячи евро, но сбор уже остановился. Очень вас умоляю о помощи моему сыночку”, – просит мама малыша.

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