Родные Анечки просят помощи в сборе средств на ряд операций для дочери

На операции понадобится более 100 тысяч гривен.

В редакцию ТСН.ua обратилась Пастушенко Ольга, чтобы рассказать историю ее совсем маленькой дочери Анны, которая ждет важную операцию. Но семья не сможет ее провести без помощи небезразличных людей.

На долю еще совсем крохотного ребенка выпали испытания еще с первых дней жизни. Девочка родилась преждевременно, так что врачам пришлось побороться за нее. Впервые ребенка смогли выписать из больницы, уже когда ему было больше двух месяцев. Но на этом жизненные испытания, как оказалось, не окончились.

В возрасте 5 месяцев у ребенка обнаружили генетический порок – классическую галактоземию – это наиболее тяжелая форма наследственных нарушений обмена углеводов, в частности галактозы. То есть эта болезнь не позволяет человеку перерабатывать сахарную галактозу, содержащуюся во многих продуктах питания. Галактоза также входит в состав другого сахара, лактозы, содержащейся во всех молочных продуктах. Поскольку болезнь обнаружили у ребенка довольно поздно, уже сейчас он имеет его неутешительные последствия. К тому же Анне пришлось перенести в пятимесячном возрасте еще и операцию на сердце.

Дальше девочка росла и развивалась, но в 11-месяцев снова попала под пристальное наблюдение врачей. «В 11 месяцев попали в больницу с остеомиелитом левой бедренной кости, лечились двумя курсами антибиотиков и противогрибковыми препаратами в стационаре. А еще с 7.07.2020 года лечились аппаратом Гневковского 3 месяца, к сожалению безрезультатно. Сейчас на повторном рентгеновском обследовании обнаружили сложный воспалительный процесс, двустороннюю ацетабулярную дисплазию и укорочение левой ножки до 1 см», — рассказывает мама девочки.

Врачи настаивают, что ребенку нужен ряд операций на обоих тазобедренных суставах. Первая из них должна состоятся уже 22 февраля.

"Для первой операции нужно приобрести стандартную пластинку для проксимального бедра и винты и трансплантат для таза ценой от 54000грн. Для второй операции понадобится то же самое. У нас таких средств нет. Я в декрете, а муж работает в ГСЧС города Киева. К сожалению, без операций моя дочь спустя некоторое время не сможет нормально ходить без боли и потеряет суставы. Умоляем о помощи всех небезразличных. Очень хочу для своей дочери лучшей жизни без боли", – просит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

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Пастушенко Ольга Сергеевна