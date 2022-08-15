Россияне пробовали штурмовать ВСУ, но потерпели неудачу: Генштаб — о ситуации на Краматорском направлении

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область.
Захватчики пробовали наступать в нескольких направлениях в Краматорском районе, но получили отпор и убежали.
Об этом 15 августа говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы противника возле Спирного, Ивано-Дарьевки и Райгородка. Вражеская авиация действовала неподалеку от Спорного и Пришиба. Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпели неудачи и отошли на ранее занятые позиции", — говорится в сообщении.
Напомним, белорусские военные усиливают охрану на границе с Украиной.
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