Россияне пробовали штурмовать ВСУ, но потерпели неудачу: Генштаб — о ситуации на Краматорском направлении

Захватчики пробовали наступать в нескольких направлениях в Краматорском районе, но получили отпор и убежали.

Об этом 15 августа говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы противника возле Спирного, Ивано-Дарьевки и Райгородка. Вражеская авиация действовала неподалеку от Спорного и Пришиба. Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпели неудачи и отошли на ранее занятые позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, белорусские военные усиливают охрану на границе с Украиной.

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