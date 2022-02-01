Ростику нужна помощь, чтобы восстановиться после трансплантации костного мозга

Ребенка лечат испанские врачи.

Ранний рецидив острого лимфобластного лейкоза поразил 6-летнего Ростислава Кибца, и спасти его жизнь могла только трансплантация костного мозга. Для ее проведения семья уехала в Испанию.

Впервые ребенку диагностировали рак крови в 2019 году, сначала лечение подействовало, наступила ремиссия, но болезнь очень быстро вернулась.

Врачи снова принялись за лечение ребенка, но констатировали, что оно в этот раз не будет завершено без трансплантации стволовых клеток. Родители решили проводить такую ​​процедуру за границей.

"Ростику сделали пересадку костного мозга. После этого нужно проходить длительную реабилитацию. Также наш сын сейчас принимает гормональные препараты, препараты для поднятия тромбоцитов, антибиотики, препараты от давления, противогрибковые, лекарства для кишечника. Это все большие затраты для нас, потому что мы истощены .¦Ростик чувствует себя не плохо, но, к сожалению, показатели крови низкие", - рассказывает мама мальчика.

Кроме здоровья сына мама волнуется и за деньги, которые постоянно нужно разыскивать, чтобы оплатить лечение за границей. Да и проживание в европейской стране стоит безумных средств. "Мы оплачиваем здесь постоянные визиты к врачам (250-400 евро за одну консультацию), препараты, арендованное жилье, переливание крови (ориентировочно 1000 евро за 1 раз). Если нужно оставаться в клинике, то это 1000 евро за 1 ночь. Уже оплатили 8 тыс евро за обследование. Далее нужно собрать хотя бы 10 тыс евро на следующий этап. Нам нужно быть в Испании еще долго, хотя не знаем, сколько. Может быть 5 месяцев, может подольше. У нас нет средств вообще, потому что все годы болезни мы продали все, что могли и попросили везде, где могли попросить, - рассказывает женщина.

За этот четвертый год борьбы Ростика за жизнь и он на финишной прямой до полного выздоровления, поэтому родители умоляют не оставить всех неравнодушных их в такой момент, а помочь оплатить лечение. "Мы искренне благодарим всех людей за поддержку, помощь и заботу к нам. И умоляем, помогите, чем можете", - просит мама Ростика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7574 2849 7384

ПриватБанк 5168 7574 1764 6710

Кибец Юрий Сергеевич (папа)

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