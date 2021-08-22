Рустам живет с тяжелой генетической болезнью, которая образует раны по всему телу

Рустам живет с тяжелой генетической болезнью, которая образует раны по всему телу

19-летний юноша нуждается в помощи.

Жизнь Рустама проходит в ежедневной борьбе с болью, инфекцией, тяжелыми осложнениями заболевания. 19-летний юноша имеет буллезный эпидермолиз — одно из самых тяжелых генетических заболеваний кожи и слизистых оболочек, во время которого из-за отсутствия соединительного белка происходит легкое отслоение с образованием пузырей и ран. Поэтому очень чувствительную кожу людей сравнивают с «крыльями бабочки».

У парня повреждено 70% кожи: сращиваются пальчики и по телу видно, что есть ранки. Ко всему же есть раны не только извне, но и на внутренних органах.

«Если по телу мы видим их, то смазываем и смягчает, то внутри, хотя и принимаем лекарства, но не всегда можно это все увидеть правильно. Ребенку очень трудно глотать», — рассказывает мама Рустама.

Юноша не может заниматься спортом, кататься на велосипеде и просто гулять с друзьями.

«Моя кожа очень тонкая и от любого падения, касания, трение, она отслаивается с образованием пузырей, которые очень долго заживают. Раны по всему телу, выглядит, как ожоги второй степени. Это огромные ежедневные боли! Солнце, еда, купание... — боль», — рассказывает о своей жизни юноши.

Вылечить такое заболевание пока невозможно, но есть специальный уход, благодаря которому юноша может жить и бороться дальше. «На все эти повязки, мази, питание — тратится огромное количество денег. Без этих медикаментов мое тело просто гниет», — добавляет Рустам.

Болезнь "помогла" ко всему разрушить зубы юноше и недавно врачи были вынуждены удалить ему все зубы.

«Сейчас я не могу есть нормальную твердую пищу и приходится есть все перетертое. Стоматологи обычно не берутся оказывать помощь из-за риска нанести еще больший вред. Но есть частная клиника, которая согласилась пролечить мои зубы и поставить мне импланты. Но лечение стоит 120 000 грн и для моей семьи — это очень большая сумма. Прошу Вас помочь мне! Надеюсь на помощь всех неравнодушных людей. Желаю всем здоровья и счастливых улыбок», — говорит Рустам.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 4393 1346 4301

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