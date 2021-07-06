Ряд диагнозов у 1-летней Алисы заставляют ее маму просить о помощи

Сейчас семья больше всего мечтает провести ребенку диагностику, которая позволит остановить приступы, чтобы начать его реабилитировать и подарить счастливое будущее.

Только в этом месяце Алиса отметит свой стираешь день рождения. Для семьи это ожидаемый праздник, но оно омрачено болезнью крохи. Именно поэтому родители решились рассказать историю своей дочери, чтобы найти отклик у неравнодушных людей и получить от них посильную помощь.

«Алиса родилась 20 июля прошлого года, но из-за долговременных родов она получила асфиксию и гипоксически-ишемическое поражение мозга. С родовой зал Алиса попала в реанимацию, начались судороги, на третьи сутки нас перевели в детскую больницу. Была 10 дней под аппаратом искусственной вентиляции легких, и три недели в послереабилитационном отделении. Принимала противосудорожное терапию. Ей был месяц как мы выписались из больницы», — говорит мама девочки.

Впрочем, семью ждала дальнейшая борьба за здоровье ребенка, потому что даже после отмени противосудорожной терапии, у девочки начались серийные приступы и тщательные обследования показали наличие у Алисы тяжелой формы эпилепсии "синдром Веста".

«Мы начали лечение, и более чем на 3 месяца ремиссии не выходили. Мы уже были на 3-х препаратах и проходили гормональную терапию. Приступы не дают развиваться ребенку, и от них умирает мозг. Из-за постоянно напряжены мышцы у нее еще диагностировали спастический тетрапарез. По этим диагнозам нам рекомендовали оформить инвалидность с подгруппой "А" (1 группа) Алисе сейчас 10 месяцев, она голову не держит, не переворачивается, не сидит, игрушки не берет», — рассказывает мама крохи.

Сейчас семья больше мечтает провести ребенку диагностику, которая позволит остановить приступы, чтобы начать ее реабилитировать и подарить ей счастливое будущее. Но для этого нужны значительные средства.

«В Германии с нашим диагнозом было проведено много успешных операций, и дети живут без приступов и развиваются. Такая операция стоит около 50000 евро. Алисе срочно нужно сделать детальные обследования — ночной видеомониторинг, генетика, чтобы рассматривать вариант операции. Еще нужны постоянные реабилитации. На что в нашей семье денег нет. Просим неравнодушных людей дать шанс Алисоньке на полноценную жизнь, без приступов, боль и постоянных больниц. Нам каждая гривна ценна, поэтому если есть возможность помочь — 5,10,20 грн, я всем буду благодарна», — говорит мама Алисы.

Реквизиты для помощи:

Карта мамы 4149499128111257

ПриватБанк

МФО банка: 305299

Получатель платежа ЗАБОЛОТНАЯ ДАРЬЯ ИГОРЕВНА

IBAN: UA383052990000026201730053389

Счет получателя: 26201730053389

РНУКПН получателя: 3530004920

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