С 2019 года Марина борется с онкологией и сейчас нуждается в помощи

Женщине понадобится очень дорогое лечение.

Марина Позднякова вынуждена просить финансовую помощь на свое лечение, ведь без него дальнейшая жизнь невозможна.

«У моей мамы в ноябре 2019 году была проведена диагностическая лапароскопия и диагноз рак яичника 3 стадии, с метастазами. После чего было проведено 3 курса химиотерапии. И 28.01.2020 была проведена операция по удалению женских органов и сальника. После чего было 4 курса АПХТ», – рассказывает дочь Марины.

Такое лечение подействовало на полгода, была долгожданная ремиссия. Но она продержалась не так долго и врачи подозревают, что помог тому COVID-19, которым женщина переболела в октябре 2020 года.

«Врачи диагностировали рецидив. Увеличился онкомаркер, увеличился живот из-за асцита. Сейчас мама проходит курсы химиотерапии и неоднократно изменялась ее схема. Всего прошло 22 курса и 40 химий, но ничего не помогло. Для дальнейшего лечения нужна таргентная терапия, а один курс стоит около 80 тыс. грн, а их нужно более 10 курсов, один раз в 21 день», — рассказывает дочь Марины.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4991 3701 3502

Позднякова Алина