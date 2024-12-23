Салливан обратился к Трампу: советник Байдена сказал, что нужно для справедливого мира в Украине

По словам Джейка Салливана, США нужны "рычаги давления" на РФ, чтобы принудить Путина к подписанию справедливого мирного соглашения.

Советник по национальной безопасности США в администрации Байдена Джейк Салливан призвал следующего президента Дональда Трампа продолжать давление на Россию и Путина, а также не прекращать военную поддержку Украины.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Салливан заявил, что достижение справедливого соглашения между Украиной и Россией будет возможно только при наличии весомого "рычага давления".

"Этот рычаг – постоянная военная поддержка Украины", – отметил советник Байдена.

Салливан добавил, что ослабление России и Ирана открывает для Трампа возможности дипломатических прорывов, особенно ввиду возможных "неожиданных поступков", склонностью к которым известен новоизбранный президент США.

Он также подчеркнул, что действующая администрация Белого дома оставляет Трампу страну в очень сильной позиции.

"Я думаю, что мы передаем очень сильную позицию Соединенных Штатов с точки зрения нашего национального могущества. Конкуренты и противники Америки слабее и находятся под большим давлением, чем раньше", – отметил Джейк Салливан.

Напомним, представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер заявил, что на помощь Украине осталось примерно $9 млрд в рамках инициативы о содействии безопасности, а также оборонных пакетов, на передачу которых имеет полномочия президент Джо Байден.

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