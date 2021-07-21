Саркома поразила кость Доминики, ребенку требуется немедленная помощь

Уже большая часть лечения позади, но борьба продолжается.

Мама Доминики Семенюк просит помочь спасти жизнь дочери, которая борется с онкологией.

«У моей дочери Доминики в 2019 году обнаружили опухоль — остеогенная саркома n/3 левой бедренной кости с метастазами в легкие, в левой плечевой кости и n/3 берцовой кости. Она прошла тяжелые испытания — 16 блоков химиотерапии, операцию на ноге (часть кости ноги вместе с коленным суставом заменили металлическим спейсером временно), была операция на плече», — рассказывает мама девочки.

Но такое лечение оказалось недостаточным, чтобы избавиться от диагноза, его нужно было продолжать, чтобы не дать болезни вернуться в полную силу. И вот после нового этапа ребенка в марте 2012 года наконец выписывают из больницы. Но не успела девочка привыкнуть к жизни вне стен больницы, как болезнь проявила себя снова.

"В июне 2021 на контрольном обследовании в НИР у Доминики обнаружили снова саркому в ноге и метастаз в правом легком. Совсем недолго пробыв в ремиссии для нас это стало шоком, Доминике предстоит сложная операция на ноге и в легких. После операции снова химиотерапия", - говорит женщина.

Мама воспитывает Доминику одна, каждый раз пытается получить средства на продолжение лечения, на этот раз для женщины это непосильная задача, поэтому она просит о финансовой помощи, чтобы спасти дочь.

«Вынуждена снова просить о помощи всех неравнодушных. Я как мать никак не смогу справиться с этой бедой, родных у нас очень мало», - просит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4993 8014 7544

Семенюк Оксана Дмитриевна

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