Саша оказался ненужным своим родителям, когда больше всего нуждался в их помощи из-за своей болезни

Сейчас бабушка мальчика пытается компенсировать все то упущения, которые привел к тяжелому состоянию ребенка.

Романов Саша все свои 4 годков страдает из-за ДЦП смешанной формы, спастического тетрапареза, эпилептической энцефалопатии, а также ряда сопутствующих болезней. Близкие малыша уже едва сводят концы с концами, чтобы дать ребенку лечение, поэтому решились просить финансовой поддержки.

Малыш имеет тяжелую судьбу, ведь даже до его появления мама мальчика была не готова. Женщина забеременев не покинула вредных привычек, поэтому малыш родился преждевременно и это повлияло на дальнейшее состояние. Все можно было бы компенсировать усиленными занятиями, реабилитацией, уходом, но родителям было не до ребенка, поэтому в конце концов их лишили родительских прав. А роль опекуна положили на бабушку Саши, которая и пытается сейчас улучшить его жизнь. Перед ней трудная задача, потому что в свои годы Саша до сих пор не сидит, не ползает и о самостоятельной ходьбе еще совсем не идет речь.

«Саша на противоэпилептических препаратах и ему необходима реабилитация, а в этом году нет финансирования. Также мы должны пройти повторное обследование в клинике из-за приступов», — рассказывает опекун.

Средства нужны на ближайшее время — это почти 40 000 гривен. Но специфика лечение и уход за ребенком с инвалидностью не позволяет собрать даже небольшую часть средств. Поэтому бабушка Саши просит о поддержке добрых людей, чтобы приблизить мальчика к более полноценной жизни.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4731 2191 1369 6078

ДАНИЛЬЧЕНКО Марина Викторовна

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