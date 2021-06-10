Саше удалили опухоль из головы и теперь ребенку нужно усиленное лечение

Мальчика лечат турецкие врачи.

У 6-летнего Саши Чернышева недавно врачи обнаружили новообразование в костях черепа и теперь малышу нужно безотлагательного лечение.

В начале мая мама Саши начала замечать, что левый глаз сына начал несколько косить, а через пару дней началась смена голоса и выразительности речи, поэтому ребенка немедленно начали обследовать. МРТ показала, что на черепе ребенка образовалась опухоль. Поэтому мальчика немедленно направили к столичным специалиста.

Медики отметили, что нужна операция, исследования самого новообразования и тогда уже определение дальнейшего плана лечения. Чтобы это все пройти, семья обратилась к турецким специалистам, там согласились принять ребенка, и уже через несколько дней родители, которые с помощью друзей собрали средства для начала лечения, выехали в Турцию.

Накануне Сашу прооперировали, за это семья уже должна десятки тысяч долларов, которых у них нет. Поддержка коллег, родных и друзей также не дает возможности собрать необходимую сумму, поэтому семья просит об усиленной поддержке всех неравнодушных людей.

"К сожалению, опухоль удалили частично. С точки зрения на то, что образование находится очень глубоко, врачи не могли рисковать, то было опасно. После удаления часть опухоли были переданы на исследования (биопсия), результаты которой ожидаются в течение 5-7 дней . Это очень не легкий путь... ни для Саши, ни для родителей. Они должны набраться силы, чтобы его преодолеть, а мы должны им помочь! Поэтому просим поддержки и помощи в сборе средств ", - говорят друзья семьи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7573 2477 4316

ЧЕРНЫШОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

https://www.facebook.com/groups/305786844350390

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку