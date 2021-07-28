Семен надеется на помощь неравнодушных в борьбе за свою жизнь

Юноше самостоятельно не под силу собрать средства

20-летний Семен Цикорський еще в 2018 году узнал, что у него синовиальную саркому мягких тканей правого плеча с метастазами в легких четвертой стадии. С тех пор он проходил лечение, которое давало стабильное состояние, но последнее обследование в июне показало, что ситуация начала ухудшаться.

«Я прошел две химии, метастазы исчезли и в 2019 году мне сделали операцию на мышцу. После этого я прошел еще три химии ... Все вроде бы хорошо - живу, радуюсь ... Но с 25 июня метастазы увеличились, и надо делать операцию, которую я так старался избежать, потому что 100% никто не дает, что болезнь не вернется, но я верю что это последний мой этап в борьбе с раком », - говорит Семен.

После важной операции будет продолжено терапию дорогостоящими препаратами, а у семьи молодого парня совсем нет на это средств. Поэтому он просит о финансовой помощи.

«Сейчас я живу с женой у мамы, потому что все деньги уходят на лечение, верю, что вскоре я поправлюсь, пройду этот путь и буду жить хорошей жизнью, не думая о болезни и о том, где взять деньги на лечение. Я верю, что буду, как все здоровые люди, сполна наслаждаться жизнью. Знаю, что я сильнее рак, я с Богом », - говорит Семен и просит по возможной финансовой помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк-5168 7573 9485 5334

Monobank — 4441 1144 2143 2913

Альфа Банк-4102 3251 2150 8618

Ощадбанк — 5167 4901 4461 0962

Цикорський Семен Станиславович

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