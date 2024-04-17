Семья 9-летней Даши нуждается в помощи для спасения ее жизни

Даше 22 апреля исполнится лишь 10 лет, за которые она успела побывать под обстрелами в деревне Сартана рядом с Мариуполем, пережить ожог горла, а 5 марта 2024 года семья узнали о страшном диагнозе ребенка – промиелоцитарной лейкемии.

“Земля из-под ног ушла – отчаяние, паника и страх. Даша была бледная, кровоподтеки последние дни быстро появлялись по всему телу, у нее не хватало сил, она стала много спать, плохо ела и быстро уставала”, — рассказывают родные ребенка.

Анализ показал очень тяжелое состояние девочки и ее срочно отправили в реанимацию в Полтаве, там стабилизировали состояние девочки, чтобы на дальнейшее лечение доставить в столицу.

“2 дня переливания, чтобы транспортировать на скорой в Киев. Уже месяц как внутри нас пустота, воронка вместо сердца, сильнейшая боль – это видеть как твой ребенок страдает, как плачет и умоляет помочь ему, а ты еще никогда в жизни не была такой беспомощной. Мы из Донецкой области, переехавшие в 2015 году, начали новую жизнь в селе в Полтавской области, тогда 3 года Дашуня плакала от резких звуков, а затем свыклась с тишиной и мирным небом, думала наконец новые мечты, новая надежда. Потом война и 2022 год забрал наших родных в Мариуполе”, — рассказывает мама девочки.

При всех испытаниях семье пришлось собраться и объединиться для спасения Даши, уже пройден первый блок химиотерапии. Но это только начало, а семья уже столкнулась с колоссальной нехваткой средств. Для лечения девочки по основному диагозу вроде бы есть обеспечение, но к сопутствующим расходам семья совсем была не готова.

"Наша семья как бы ни старалась, финансово не вытягивает лечение, в месяц в больнице первые две недели в день получалось более 20 тысяч. Мы на грани своих возможностей, все что могли, продали, нет родных, которые могли бы помочь и мы обращаемся в фонды, к людям, к кому только можно, чтобы помочь ребенку выжить. Я устала терять родных, пожалуйста, помогите мне не потерять ребенка. Нам нужны лекарства, если их нет, нам очень нужны финансы, от этого зависит жизнь светлой доброй девочки, мечтающей жить и стать врачом, спасти всех животных! Я умоляю Вас о помощи”, — умоляет мама девочки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168742243014382

Моно банк 4441111100571557

Насакина Валентина Сергеевна