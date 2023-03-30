Семья Даши просит помочь в сборе средств, чтобы сохранить ножку ребенку

2-летняя Даша Плисковская борется с врожденным пороком левой ножки. Внутриутробно у ребенка недоразвитыми остались бедренная кость, тазобедренный и коленный суставы, малоберцовая кость.

“При рождении ножка была короче на 2 см, и сейчас уже более 14 см, а после окончания роста ребенка – прогнозируют 31-32 см. Кроме данного порока при рождении была внутриутробная задержка развития, гестационный возраст не соответствовал сроку беременности на 4 недели, гипоксический состояние, кровоизлияние в мозгу (в безопасной зоне — так мне объяснили врачи), отек мозга и другое, что оказало свое влияние на развитие дочери…”, — рассказывает мама ребенка Елена.

Тело девочки развивалось несимметрично, кровообращение левой стороны тела было нарушено, именно поэтому ребенок с рождения проходит курсы массажа. А еще она была частым гостем в кабинетах хирургов-ортопедов по всей территории Украины.

“Благодарение Богу нам удалось сохранить мышцы и вертикализовать дочь и к удивлению многих врачей в 1 г.10 месяцев дочь сделала свои первые шаги с помощью ортеза. Но наше счастье длилось недолго, из-за неравномерных нагрузок на нездоровые суставы отклонения и контракуры начали быстро увеличиваться, страдает спинка, таз, а также вся нагрузка переносится на здоровую ножку, распределяется неправильно, она также деформируется, даже слезло 2 ноготка... есть проблемы с дефекацией, речью... Порок Даринки имеет не только косметологический дефект, но сильно влияет на качество жизни и, к сожалению, ситуация будет только ухудшаться”, — добавляет мама ребенка.

В Украине девочке предлагалось определенное лечение, но вмешалась война. Мама с Дашкой попали в Варшаву, в апреле туда приезжал американский хирург, имеющий 30-летнюю практику работы с недостатками такими же, как у Даши.

Всем привет мы сегодня со словами благодарности ♥️♥️♥️ От всего сердца огромное спасибо каждому присоединяющемуся человеку... Опубликовано Olena PlyskovskaВторник, 7 марта 2023 г.

"Дочери провели полное обследование, установили точный диагноз и составили план лечения. У нас есть все шансы сохранить ножку и наша дочь сможет жить полноценной жизнью на здоровых ножках, только это длительный процесс и стоит огромных средств. Нужно провести первую и важнейшую операцию (по реконструкции суставов и мягких тканей), чтобы сохранить ножку и для того чтобы в будущем мы могли удлинять кости и дочь смогла передвигаться самостоятельно и без ортезов”, — утверждает Елена.

Сумма за необходимую операцию в ближайшее время достигает почти 119 тысяч долларов. Практически половину суммы семье благодаря социальным сетям уже удалось собрать. Но здесь добавляется еще один фактор – возраст Даши. Девочке уже 2 года и 8 месяцев, а операцию для максимального эффекта, нужно провести до трех лет. Времени остались считанные месяцы, но без финансов за операцию врачи не приступят.

“Нас очень ограничивает время. Поэтому очень сильно прошу, помогите нам сохранить ножку дочурки, спасти от тяжелой инвалидности и дать ей шанс на полноценную жизнь без боли и страданий. Врач планирует провести реконструкцию всех суставов и мягких тканей за одну длительную операцию. То есть уже после первой операции ножка нашей дочурки будет исправлена, здорова, опорна и готова к удлинению. И важным моментом является реабилитация, которая уже учтена в цену этапа лечения”, — рассказывает Елена и просит о возможной финансовой помощи у каждого, кто видит ее обращение.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанк:

5168 7520 1635 3610 гривны

IBAN UA213052990262026400934436837

Плисковская Елена Владимировна

PayPal: lenyska.plv@gmail.com