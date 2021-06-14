Семья Дорошко просит помощи в лечении сына Владислава

Ребенку нужна длительная и дорогостоящая реабилитация после операции.

Владислав самый маленький в семье Дорошко из четырех детей и малыш нуждается в постоянной реабилитации из-за врожденного порока головного мозга, а кроме того, сейчас мышцы мальчика настолько спазмировались, что не только не дают ребенку возможность двигаться, но и дают сильную боль.

В июле мальчику исполнится уже 6 лет, но он до сих пор не сделал своего ни одного самостоятельного шага, однако родители не оставляют мечты увидеть сына не только шагающим, но и за игрой в футбол с друзьями. Врачи убеждены, что мечта семьи Дорошко выполнима при условии правильного и регулярного лечения, ведь они видят результаты, которые дает каждая из реабилитации. "Уже встает один на ноги, берет игрушки", - рассказывает мама мальчика.

В последнее время специалисты начали замечать, что мышцы Влада не успевают расти вместе с ребенком в начались сильные так сказать стяжки, что не только ограничивает движения суставов, но причиняют ребенку боль. Такие мышечные контрактуры у мальчика в туловище, руках и ножках. Сейчас врачи рекомендуют сделать Владыку операцию, во время нее происходит рассечение патологических измененных участков мышц или рубцов специально сконструированным скальпелем, поэтому не нужно проводить разреза кожи и здоровых мышц.

После такого вмешательства нет операционного шва, остаются только проколы от введения скальпеля, а это значит, что мышцы и суставы будут "освобождены", болевой синдром уменьшится и главное, что это не нанесет ребенку дополнительного дискомфорта. Но такое лечение будет стоить семье десятки тысяч гривен. Ко всему же после такой операции очень важна усиленная реабилитация, чтобы мышцы, сухожилия и суставы учить двигаться уже правильно. А это еще дополнительные затраты.

Многодетной семьи, где есть ребенок с особыми потребностями, самостоятельно собрать средства очень сложно, поэтому они просят о помощи.

Реквизиты для помощи:

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Благотворительно помощи на № карточки 5168 7573 6228 8849

Дорошко Олеся Алексеевна

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