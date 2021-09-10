Семья Галины спасает ее от онкологии и просит присоединиться неравнодушных людей

Женщине собирают средства на препараты иммунотерапии.

Галине Кузнецовой 55 лет, ей срочно нужна помощь, чтобы побороть диагноз меланома (рак кожи) 4 стадия.

«В 2019 году маму начала беспокоить родинка, которая была на голени. Она стала расти, чесаться и кровоточить. Врачи решили удалить ее и в Одесском военном госпитале провели операцию. Ответы по гистологии ждали месяц, после чего врач сообщил о злокачественной опухоли и предложил сделать химию», — рассказывает дочь Галины.

Чтобы убедиться, что все достоверно с диагнозоми, с планом лечения, семья обратилась еще и к столичным специалистам. Опять была проведено оперативное вмешательство, чтобы исследовать образования.

«После этой операции биопсия была доброкачественная, чему мы все очень обрадовались. Врачи сказали приезжать раз в 3 месяца проверяться. В указанные сроки мама приехала проверится, все также было хорошо, а вот в следующий раз уже не получилось приехать проверится, так как ввели локдаун. И вот через некоторое время, после ее дня рождения, мама нам сообщает, что на той же ноге у нее воспалился лимфоузел. Весной этого года (2021) мама поехала в Киев, где была снова операция и уже поставлен диагноз меланома 3 стадия», — вспоминает дочь женщины.

Лечение предложили капельницами иммунотерапии, поскольку меланома у Галины не поддается химиотерапии.

«Стоимость одной капельницы — 116000 гривен, ее нужно капать каждые 3 недели. Их необходимо хотя бы 10. Так как в нашей семье нет таких денег, мы с сестрой решили открывать сбор и собирать деньги на лечение нашей мамы. Фонды все отказывают, помогают только детям», — рассказывает дочь.

Пока лечение действенными средствами не было применено, болезнь прогрессировала, появились метастазы уже в легких, а врачи сообщили, что меланома теперь квалифицируется уже 4 стадии.

«Времени ждать нет. Самостоятельно нереально собрать деньги на лечение взрослым людям», — говорит дочь Галина и просит каждого хотя бы небольшой суммой помочь собрать средства на покупку спасительного препарата.

Реквизиты для помощи:

Монобанк

Погорелова Дарья (дочь)

5375 4141 2525 0000

Фильчакова Наталья (дочь)

5375 4114 0575 2457

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