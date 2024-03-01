Семья из Очакова ведет собственную войну с болезнями: в лечении нуждается мама, папа и младшая дочь

Когда у Натальи и Дениса Третьяковы из Очакова, на Николаевщине, 4 года назад родилась дочь Надя, то они были несказанно счастливы. Подрастала старшая – Настя. Денис работал грузчиком в порту. Мечтали жить и радоваться, растить детей, строить крепкую семью. Но однажды мама Наталья от врачей услышала "у вас глиобластома головного мозга".

Хотя это одна из самых агрессивных форм опухолей мозга, но Наталья решила сражаться ради своих родных. И она была готова ко всем испытаниям. Но ситуация со временем в семье ухудшилась новым известием от врачей. У младшей дочери Нади подтверждаемые подозрения на пиелонефрит. Неспецифическое бактериальное заболевание почек хроническое, так что ребенок всю жизнь должен проходить лечение.

У девочки неспецифическое бактериальное заболевание почек

Семья не знала еще тогда, что на этом испытание не окончится. Вся Украина 24 февраля 2022 года содрогнулась от начала войны. Новые стрессы, невозможность попасть на лечение – обострение болезней. Только со временем уже далеко от дома, в Хмельницкой области, Наталья получит лечение и достигнет ремиссии, помощь специалистов получит и Надя.

Но когда кажется, что ситуация налаживается, о раке кишечника с метастазами в печени узнает отец семейства Денис. Мужчина через несколько месяцев после установления диагноза уже похудел более чем на 20 килограммов. Готовится к химиотерапии – врачи медикаментозно поддерживают печень и сердце.

Потратили на лечение Дениса около 150 тысяч гривен

Наталья говорит, сейчас потратили на лечение Дениса около 150 тысяч гривен, деньги помогли собрать неравнодушные. Но на потом денег фактически не осталось. Она понимает, что сейчас украинцам и самим тяжело. Но другого выхода, как просить помощи, просто не знает. Радоваться и пожертвования в 10 гривен.

Реквизиты для помощи:

SWIFT $

IBAN UA693052990262086400959189507

Account 5168752092168866

Третьякова Наталия

Карта гривна приват банк

5168 7451 8117 7145

Карта ПУМБ

5355 2802 1737 5763

Третьякова Наталья Владимировна

Моно банка

https://send.monobank.ua/jar/74e5eJMRRF

5375 4112 1479 3601

PayPal kolodignanatalja@gmail.com