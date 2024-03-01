Семья из Очакова ведет собственную войну с болезнями: в лечении нуждается мама, папа и младшая дочь

Тяжелые недуги обнаружены сразу у трех членов семьи.
Когда у Натальи и Дениса Третьяковы из Очакова, на Николаевщине, 4 года назад родилась дочь Надя, то они были несказанно счастливы. Подрастала старшая – Настя. Денис работал грузчиком в порту. Мечтали жить и радоваться, растить детей, строить крепкую семью. Но однажды мама Наталья от врачей услышала "у вас глиобластома головного мозга".
Хотя это одна из самых агрессивных форм опухолей мозга, но Наталья решила сражаться ради своих родных. И она была готова ко всем испытаниям. Но ситуация со временем в семье ухудшилась новым известием от врачей. У младшей дочери Нади подтверждаемые подозрения на пиелонефрит. Неспецифическое бактериальное заболевание почек хроническое, так что ребенок всю жизнь должен проходить лечение.
Семья не знала еще тогда, что на этом испытание не окончится. Вся Украина 24 февраля 2022 года содрогнулась от начала войны. Новые стрессы, невозможность попасть на лечение – обострение болезней. Только со временем уже далеко от дома, в Хмельницкой области, Наталья получит лечение и достигнет ремиссии, помощь специалистов получит и Надя.
Но когда кажется, что ситуация налаживается, о раке кишечника с метастазами в печени узнает отец семейства Денис. Мужчина через несколько месяцев после установления диагноза уже похудел более чем на 20 килограммов. Готовится к химиотерапии – врачи медикаментозно поддерживают печень и сердце.
Наталья говорит, сейчас потратили на лечение Дениса около 150 тысяч гривен, деньги помогли собрать неравнодушные. Но на потом денег фактически не осталось. Она понимает, что сейчас украинцам и самим тяжело. Но другого выхода, как просить помощи, просто не знает. Радоваться и пожертвования в 10 гривен.
Реквизиты для помощи:
SWIFT $
IBAN UA693052990262086400959189507
Account 5168752092168866
Третьякова Наталия
Карта гривна приват банк
5168 7451 8117 7145
Карта ПУМБ
5355 2802 1737 5763
Третьякова Наталья Владимировна
Моно банка
https://send.monobank.ua/jar/74e5eJMRRF
5375 4112 1479 3601
PayPal kolodignanatalja@gmail.com