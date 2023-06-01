Семья Миланки просит помочь собрать средства на операцию для дочери

Миланка появилась на свет в октябре 2020 года без ушек и слуховых проходов и это стало шоком не только для родителей, но и медиков.

Но родителям пришлось быстро прийти в себя, чтобы искать лечение для дочери, ведь врачи сообщили, что это не просто эстетическое отличие, а девочка ничего не слышит, а потому и не сможет научиться разговаривать.

За первый год жизни Миланки родители посетили украинские медицинские учреждения, которые предлагали разные варианты, но все они были рискованными и хуже всего, что отложены во времени. "Предлагали жить без ушей, а затем установить слуховой аппарат костной проводимости Baha на винт, где есть открытая рана в голове у ребенка. А это большие риски заражения. А пока жить со слуховым аппаратом Baha мягком бандаже, но он передает все звуки не качественно. Его нельзя надевать на шапку или под нее, потому что он очень вибрирует и пищит. Милана остается совсем в тишине на улице. Она ничего не слышит”, – рассказывает мама девочки Кристина.

Родители были обеспокоены, ведь если ребенок не будет слышать до 5-летнего возраста, то уже и не сможет научиться говорить. Они искали всевозможные варианты, и узнали о еще одной девочке из Украины, которая имела идентичное отличие. Для нее вели сбор на лечение в американской клинике. Родители Миланки уже планировали к ней обратиться, но тут началась полномасштабная война и их родной город Мариуполь оказался под угрозой. Семья с ребенком тяжело, но выехали в Польшу.

В чужой стране Миланку снова начали обследовать, результаты отравили в США и от клиники пришел положительный ответ, девочка была кандидатом на проведение операции.

"Клиника в США, единственная в мире, где делают такие операции деткам с 3 лет. В нашем случае это будет операция по реконструкции проушин и установке слухового аппарата OSIA на магните. Ухо делают из материала Medpor, это высококачественный искусственный материал. Главное, что в Америке дают минимальные послеоперационные риски. И такие операции там проводят уже более 30 лет деткам из разных стран. А в Европе опыт таких операций маленький, а в Украине его вообще нет. И за одну операцию (продолжающуюся до 8 часов) делают ухо, открывают слуховой проход и установят слуховой аппарат костной проводимости OSIA на магните. Это значит, что сверху будет просто кожа и за ушко будет примагничиваться маленький слуховой аппарат. Открытых ран не будет. Также этот слуховой аппарат сейчас самый лучший в мире, и передает все звуки на 100%”, — передает Кристина.

После этой операции Миланка сможет полноценно слышать, разговаривать и иметь будущее. Но за свои услуги врачи берут плату, которая для украинской семьи, которая еще вынуждена жить в чужой стране, сумма просто заоблачная — 166 тысяч долларов. “Сумма за два ушка 136.600 и послеоперационная реабилитация – еще 30 000$. Мы выбрали Америку, потому что это лучшее решение для того, чтобы наш ребенок смог полноценно услышать, научиться разговаривать и жить нормальной полноценной жизнью. Потому что мы хотим, чтобы наш ребенок смог учиться в школе, университете и просто все слышать”, — добавляет мама девочки.

Реквизиты для помощи:

‌Получатель — Станчева Кристина Сергеевна (мама)

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‌ПриватБанк

‌UAH 4149 4993 7675 2273

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‌Монобанк

‌UAH 5375 4112 0394 7978

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‌PayPal

‌krisstanchieva@gmail.com

Больше информации по ссылке – help.milana.stanchieva