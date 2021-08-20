Семья Ярмаков просит помочь спасти отца Сергея и сына Клима

Сначала онкологию обнаружили в Климентия, а затем и у его дедушки Сергея.

Тяжелым испытанием для семьи Ярмаков стала болезнь у двухлетнего сынишки Климентия, никто не подозревал, что у малыша зреет тяжелая онкология крови — острый лимфобластный лейкоз.

Только узнав диагноз родители решили вывезти сына на лечение в Турцию. «Семье надо было пережить долгие денежные сборы, огромные суммы на лечение, ведь основной счет составляв аж 96.000 долларов, кроме этого нужно было оплатить проживание, питание, перелеты и так далее ... У семье не было таких денег, слезы отчаяния, страх неизвестности не давали шансов жить спокойно. Родители сами вели активный сбор в соцсетях, им удалось собрать большую часть денег на лечение», — рассказывают друзья Ярмаков.

Когда сын был в надежных руках, а сбор средств продолжался на спасение ребенка, внезапно заболел 55-летний дедушка малыша Сергей. Врачи ошеломили — подозрение на рак легких.

«Мир снова перевернулся с ног на голову и снова дышать стало трудно, потому что в тот момент, когда семья мечтала о возвращении на родину, о закрытии собрания, то моментально сумма увеличилась вдвое», — добавляют друзья.

Сейчас состояние маленького Клима несколько усложнила неожиданная инфекция, которую врачам пришлось преодолевать дополнительно, и врачи настроены позитивно и готовы продолжить лечение основной болезни.

А вот состояние Сергея до сих пор под вопросом, нужно дождаться окончательных результатов, чтобы назначить эффективное лечение. Но семья уже понимает, что расходы будут немалые, а средств не хватает. Поэтому просят о помощи.

«Мы просим всех неравнодушных помочь нашей семье, сейчас нужно закрыть сбор хотя бы на маленького Климентия, пожалуйста, не проходите мимо, помогите нашей семье спасти две жизни одновременно», — просит семья

Реквизиты для помощи:

Монобанк 5375 4141 2366 2149

ПриватБакн 5363 5420 1650 1422

Ярмак Сергей Александрович

или

ПриватБанк

МФО банка — 305299

IBAN — UA413052990000026201900283291

Счет получателя — 26201900283291

РНУКПН получателя — 3072509752

Ярмак Сергей Александрович

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